Throne and Liberty verrät, wie viele Spieler das MMORPG im ersten Monat gezockt haben und welcher Boss am tödlichsten ist

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Der positive Trend dürfte anhalten, da Amazon Games für Throne and Liberty diverse Änderungen sowie Verbesserungen angekündigt hat, die bei vielen Spielern sehr gut angekommen sind. Mehr zu den Plänen des Publishers erfahrt ihr hier: Throne and Liberty kündigt „großartige Änderungen“ an, bekommt dafür viel Lob aus der Community

Wie viele Spieler zocken aktuell? Zumindest für Steam lässt sich diese Frage beantworten. Laut steamdb.info waren innerhalb der vergangenen 24 Stunden zeitweise 173.309 Spieler zeitgleich in dem MMORPG online. Die Zahl hat sich seit dem Allzeithoch zum Launch also etwa halbiert (Peak: 336.300 gleichzeitig aktive Steam-Nutzer).

Dank Free2Play-Bezahlmodell fallen die Hürden sehr klein aus, um in Throne and Liberty zumindest mal reinzuspielen. Doch wie viele haben das Angebot bisher wahrgenommen? Amazon Games verrät die Spielerzahlen nach einem Monat.

