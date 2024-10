Throne and Liberty kündigt „großartige Änderungen“ an, bekommt dafür viel Lob aus der Community

In einem neuen Video zu Throne and Liberty sprach Daniel Lafuente von Amazon Games über aktuelle Inhalte, Baustellen sowie geplante Lösungen. Für die Aussagen des Entwicklers gibt’s viel Lob aus der Community.

Wer ist Daniel Lafuente? Der Globalization Design Manager von Amazon Games ist auch als „Tico“ bekannt und kümmert sich normalerweise darum, dass die Spielerfahrung von Throne and Liberty auf die internationalen Communitys zugeschnitten ist.

Seit der Launch-Phase übernimmt er aber auch immer wieder die Kommunikation mit den Spielern, etwa in diesem Interview mit dem YouTuber Kanon, in dem es unter anderem um die Monetarisierung des Free2Play-MMORPGs ging.

Was sagt Daniel Lafuente? In fast zehn Minuten geht der Entwickler auf aktuelle Themen wie das Halloween-Event, große System-Änderungen, das Feedback der Spieler, erkannte Baustellen und geplante Lösungen ein. Hier die wichtigsten Aussagen – in sinnvolle Themenblöcke unterteilt.

Amazon Games versus Bots

Amazon Games kämpft an gleich mehreren Fronten gegen Bots. Zum Ersten wird ständig daran gearbeitet, die Möglichkeiten für das Aufspüren von Bots zu verbessern. Die Scans laufen derzeit täglich, um Bots so schnell wie möglich aus dem Spiel zu bekommen. Es gab bereits erste Bannwellen.

Zum Zweiten möchte man es den Bots so schwer wie möglich machen, ihrem Business nachzugehen, und das, ohne dabei die Erfahrung normaler Spieler zu beeinträchtigen. Einige dieser Maßnahmen drehen sich um die Nutzung des Auktionshauses.

Zum Dritten geht Amazon Games aktiv gegen Spieler vor, die Echtgeldhandel betreiben. Erste Strafen gab es vor wenigen Tagen. Die Maßnahmen reichen von Auktionshaus-Sperren und Luzent-Abzügen bis hin zu permanenten Bannstrafen.

Ein heißes Thema in der Community: Weltbosse

Viele Spieler haben sich über die geringen Drop-Chancen der Weltbosse beschwert. Selbst bei regelmäßiger Teilnahme konnten viele bislang nicht ein episches Beutestück mit nach Hause nehmen. Für die nächste Wartung planen die Entwickler die Implementierung von zwei Lösungen.

Die erste Maßnahme von Amazon Games: Für friedvolle Weltbosse wird es in Zukunft mehr Portale geben, um die Spieler auf mehr Versionen des Kampfes aufzuteilen und so mehr Loot unters Volk zu bringen.

Die zweite Maßnahme: In der Belohnungstruhe für die Teilnahme an einem Weltboss kann in Zukunft mit etwas Glück eine zusätzliche Beutetruhe liegen, über die ihr euch einen der epischen Drops des jeweiligen Weltbosses aussuchen könnt.

Amazon Games möchte es in Zukunft unterbinden, dass Spieler über die Transzendierende Kraft „Finsternis“ ins PvP gezwungen werden. Erreichen wollen sie das, indem ihr friedvolle Weltbosse aus Abgrund-Dungeons in Zukunft direkt über ein Portal erreichen könnt, das außerhalb des Dungeons erscheint (Release ist für Mitte November geplant).

In Kürze soll ein neuer Artikel im Detail erklären, wie die Loot-Verteilung bei Weltbossen und anderen Inhalten funktioniert.

Bessere Erfahrung in den Koop-Dungeons

Es sind vor kurzer Zeit erst mehrere Anpassungen vorgenommen worden, um die Spielerfahrung rund um die kooperativen Dungeons zu verbessern – etwa für das Matchmaking und die Beute für Zufallsgruppen.

Weitere Maßnahmen sollen folgen, wenn das Feedback aus der Community diese notwendig machen sollte.

Pläne für kommende Inhalte

Die Systeme für Substance Transformation und Runen, die es in der koreanischen Version des MMORPGs bereits seit einer Weile gibt, werden auf keinen Fall in der Form in den Westen kommen, in der sie in Korea derzeit genutzt werden.

Das Runen-System besitzt eine Zufallskomponente, die frustrierend sein kann und Pay2Win fördert. Dieser Zufallsfaktor soll mit einem kommenden Update entfernt werden, damit ihr in jedem Fall den Runen-Slot-Typ bekommt, den ihr haben möchtet.

Für Runen wird es einen extra Bereich im Inventar geben, um den normalen Inventarplatz nicht zu belasten.

Was Substance Transformation angeht, sollen über das Auktionshaus handelbare Items aus dem System entfernt werden. Es ist also nicht mehr möglich, ohne Ende Geld ins Auktionshaus zu stecken, um so effizient das Maximum an Belohnungen aus dem System herauszuholen.

Ein drittes System, Trait-Resonance, soll noch eine ganze Weile nicht für die westliche Version veröffentlicht werden. Auch hierfür sind diverse Änderungen geplant.

Viele Spieler haben den Wunsch nach einer kleineren, geregelten Möglichkeit für PvP geäußert. Ein entsprechender Inhalt ist für Mitte November geplant, für unterschiedliche Team-Größen und mit öffentlichen sowie privaten Partien.

Wie reagiert die Community auf die Aussagen? Viele Spieler zeigen sich begeistert oder zumindest positiv überrascht von den Aussagen von Tico. Unter dem Video auf YouTube äußert sich mit TheLazyPeon dabei auch einer der größten und bekanntesten YouTuber für das Thema MMORPGs:

„Ich hoffe, ihr macht weiterhin solche Kommunikationsvideos. Es ist immer schön zu hören, woran gearbeitet wird, welche Probleme ihr kennt und wie ihr den Dialog mit der Community eröffnet, ich weiß das zu schätzen.“

Hier einige weitere Aussagen aus der Community:

Braveliltoasterx schreibt auf Reddit: „Ich werde nicht lügen, dass diese Art von Aufmerksamkeit für die Spielerbasis ziemlich erfrischend ist. Macht weiter so, und TL wird ein Kraftpaket von einem MMO sein.“

xomox2012 ist begeistert (via Reddit): „Die Entwickler haben ziemlich gut auf das Feedback reagiert. Es ist vielleicht einen Monat auf dem Markt und sie beheben die meisten der großen Probleme öffentlich und beheben viele der kleineren Probleme, ohne ein Wort zu sagen.“

getyergun freut sich ebenfalls auf Reddit: „Ich bin so froh, dies zu sehen. Es zeigt, dass sie zuhören und sich für die Verbesserung des Spiels einsetzen. Ich bin immer noch 100-prozentig ein F2P-Spieler, aber jetzt erwäge ich, die Entwickler zu unterstützen.“

IllBehaveFromNowOn kann es kaum glauben (via Reddit): „Wow, es scheint, als ob sie wirklich wollen, dass dieses Spiel erfolgreich ist, denn das sind einige großartige Änderungen.“



Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.