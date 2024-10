Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in Liberty Falls

Monster Hunter Now hatte erstes Live-Event in Japan und wir waren vor Ort

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

„Ich denke, das ist eigentlich eine gute Sache. Ich habe RMT in mehreren anderen Spielen gemacht, das hier ist das einzige, das mich jemals überführt / Maßnahmen ergriffen hat. Also gut für sie.“

Die Teilnahme an RMT-Aktivitäten wirkt sich negativ auf die Wirtschaft und das Spielerlebnis für alle Spieler aus, da sie Bot-Aktivitäten fördert, betrügerische Transaktionen begünstigt und die harte Arbeit von Spielern, die sich an die Regeln halten, gefährdet. Wir sind bestrebt, eine faire und gleichberechtigte Spielumgebung aufrechtzuerhalten, und wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Unterstützung, während wir daran arbeiten, das Spielerlebnis in Throne und Liberty kontinuierlich zu verbessern.

Throne and Liberty: Build für den Einstieg und die Level-Phase – Schwert und Schild plus Zweihänder

Throne and Liberty: So spart ihr tausende Luzent (und damit bares Geld) bei der Aufwertung von Ausrüstung

Throne and Liberty: Tyrannei der Reptilien Schritt für Schritt – So schafft ihr die Quest

Throne and Liberty: Verfluchte Einöde – So besiegt ihr Shaikal, den Endboss des Koop-Dungeons

Throne and Liberty geht gegen Echtgeldhandel vor, die Community feiert es: „Top-Gilden sind am Ende“

Throne and Liberty: Leere Lithografie – So stellt ihr das Item her und findet Verzauberte Tinte

Throne and Liberty: Deshalb ist eine große und aktive Gilde so wichtig

Gilden sind in Throne and Liberty extrem wichtig, lasst euch aber nicht zu RMT überreden:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to