Shooter von Ubisoft sollte Call of Duty Konkurrenz machen, jetzt steht das Aus fest

In den vergangenen Monaten beteuerte der Chef-Entwickler trotz entsprechender Berichte und fallender Spielerzahlen immer wieder, dass XDefiant keineswegs stirbt. Jetzt musste aber auch er die bittere Pille schlucken und das Aus ankündigen.

Was kündigt Mark Rubin im Detail an? Via X erklärt der Executive Producer von Ubisoft San Francisco, dass die Arbeit an XDefiant eingestellt wird.

Ab jetzt werden keine neuen Downloads und Registrierungen mehr möglich sein.

Die Inhalte von Saison 3 sollen noch live gehen. Am 3. Juni 2025 gehen die Server endgültig offline.

Käufer vom Ultimate Founder’s Pack erhalten ihr Geld zurück.

Spieler, die innerhalb der letzten 30 Tage etwas gekauft haben, erhalten ebenfalls eine vollständige Rückerstattung.

Eine umfassende FAQ, die auch Fragen zu den Rückerstattungen beantwortet, findet ihr auf ubisoft.com.

Hier einer der Trailer zu XDefiant:

Ende mit Ansage

Was waren die Probleme von XDefiant? XDefiant ist ein rasanter PvP-Shooter aus dem Hause Ubisoft, der mit seinem Service-Modell mittelfristig Call of Duty Konkurrenz machen sollte. Das Spiel kam nach Verschiebungen im Mai 2024 raus und wurde seither um zwei Saisons erweitert.

Die Besonderheiten von XDefiant:

In bestimmten Spielmodi gibt es kein Skill-basiertes Matchmaking (kurz SBMM).

Die spielbaren Fraktionen, die allesamt unterschiedliche Fähigkeiten und Gadgets haben, basieren auf bekannten Ubisoft-Spielreihen wie The Division, Splinter Cell und Watch Dogs.

Nach starkem Start (mit einem Ubisoft-Rekord für das Spiel, das am schnellsten 5 Millionen Spieler anlocken konnte) kämpfte der PvP-Shooter jedoch mit fallenden Spielerzahlen, zudem sorgten Cheater und Probleme mit der Engine für Frust. In den vergangenen Wochen tauchten Berichte von Branchen-Insidern auf, die bereits das Ende von XDefiant vorhersagten, wenn kein Wunder passiert.

Die Entwickler waren ihrerseits darum bemüht, immer wieder zu betonen, dass es keine Pläne für das Aus des Spiels geben würde. So erklärte man beispielsweise, dass die niedrigen Spielerzahlen auch damit zusammenhängen würden, dass man kaum Energie ins Marketing steckt. Das wolle man indes erst tun, wenn man die größten Baustellen des Shooters gefixt habe. Jetzt ist klar, dass es dazu nicht mehr kommen wird.

Große Kündigungswelle bei Ubisoft?

Branchen-Insider Stephen Totilo berichtet via bsky.app, dass es bei der Spiele-Einstellung wohl nicht bleibt. Offenbar schließt Ubisoft die Studios in San Francisco und Osaka. Das Team in Sydney wird offenbar „heruntergefahren“.

Laut des Posts wechselt ein Teil der XDefiant-Entwickler zu anderen Projekten. Bis zu 177 Angestellte sollen durch die Maßnahmen laut Totilo ihren Job verlieren.

MeinMMO-Autor Cedric Holmeier war übrigens schon nach dem Test-Wochenende im April 2024 skeptisch, dass der Ubisoft-Shooter ein großer Hit werden kann. Seine Eindrücke von damals findet ihr hier: XDefiant soll der große CoD-Killer werden, doch der letzte Test lässt mich am Shooter zweifeln