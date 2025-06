Ein kostenloser „CoD-Killer“ startete mit 8 Millionen Spieler in einer Woche – In weniger als 24 Stunden ist der Shooter für immer weg

Es gibt im Shooter-Genre viele Spiele, die CoD in den Schatten stellen wollten, doch keiner war so vielversprechend wie XDefiant. Der Shooter hatte starke Chancen und auch das Interesse der Fans geweckt, doch jetzt soll es in weniger als 24 Stunden abgeschaltet werden.

Was ist XDefiant? Ubisoft brachte am 21. Mai 2024 einen Ego-Shooter raus mit dem Namen XDefiant. Das Spiel sollte das Genre wieder zurück zu seinen Wurzeln führen, indem es klassisch auf SBMM (Skillbased Matchmaking) verzichtet und den Fokus auf den Spielspaß lenkt. Klassen gab es auch, aber in Form von bekannten Fraktionen aus den Ubisoft-Spielen – wie etwa Far Cry oder Splinter Cell.

Viele betitelten XDefiant als den CoD-Killer schlechthin und obwohl der Shooter von Ubisoft oft verschoben wurde, hatte es große Chancen dem Shooter von Activision Konkurrenz zu bieten. Leider hielt der Erfolg nicht lange an und viele Probleme sorgten dabei für den Wegfall der Fans.

Ubisoft entschied sich im Dezember 2024, XDefiant im Juni 2025 zu begraben und von den Servern zu nehmen. Jetzt können Fans nur noch weniger als 24 Stunden im Shooter verbringen, bevor die Entwickler die Server offline nehmen.

Als Stichtag wird der 3. Juni 2025 genannt. Im offiziellen Discord heißt es, dass die Server um 9 AM PST abgeschaltet werden. Das ist bei uns um 18 Uhr.

Viele Probleme, die Ubisoft nicht rechtzeitig lösen konnte

Was ist mit XDefiant passiert? Das Spiel war theoretisch ein Erfolg. Ubisoft rechnete mit maximal 5 Millionen Spielern, doch sie übertrafen sich sogar, da bis zu 8 Millionen Spieler den Shooter zockten. Fans des Genres hatten Spaß, die Matches waren abwechslungsreich und das Klassensystem fühlte sich frisch an.

Die Freude hielt aber nur kurz an, denn die Spieler verschwanden allmählich. Es gab viele Probleme, die Ubisoft nicht anging, darunter:

Der miese Netcode, der viele Treffer nicht registrierte

Keine Progression in Matches wie Abschussserien, auf das man hinarbeiten kann

Viel zu wenig Content, um den Durst der Fans zu stillen

Release auf Steam wurde ignoriert

Zudem hatte Ubisoft die Chance verpasst, die Lücke zu füllen, die CoD mit seinen Titeln zu der Zeit hinterließ, denn viele Fans hatten genug von Modern Warfare und wollten etwas zocken, das ihnen Spaß macht.

In einem offenen Brief beschrieben dann die Entwickler das Ende des Shooters. Man konnte keinen sicheren Stand in Genre erreichen und: „Die Reise wurde zu anstrengend, um sie fortzusetzen.“ Die Abschaltung der Server wurde auf den 3. Juni 2025 datiert. Fans konnten aber in der Zwischenzeit den Content von Season 1-3 ausprobieren, dass Ubisoft zu der Zeit schon fertiggestellt hatte.

Wann genau werden die Server abgeschaltet? Im offiziellen Discord wurde als Uhrzeit 9 AM PST genannt. Das ist bei uns um 18 Uhr. Bis dahin solltet ihr noch Zeit haben, den Shooter zu spielen.

Möglicherweise ist der Shooter bereits offline, wenn ihr euch heute noch einloggen wollt. Alternativen zu Shootern könnt ihr zudem in unserer großen Liste finden: Die 25 besten Shooter 2025 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay