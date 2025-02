Von 8 Millionen Spielern in einer Woche bis zur Abschaltung nach nur einem Jahr – Der Fall des kostenlosen CoD-Killers

Ein kostenloser Shooter sollte der unangefochtenen Herrschaft von Call of Duty ein Ende setzen. Stattdessen steht 1 Jahr nach Release das Ende fest.

Um welches Spiel geht es? Am 21. Mai 2024 war es nach mehrfachen Verschiebungen endlich so weit: der Release von XDefiant stand an. In XDefiant habt ihr verschiedene Fraktionen aus Ubisoft-Titeln zur Auswahl, die ihr als spielbare Klasse wählen könnt – darunter die Cleaner aus The Division oder die Freiheitskämpfer aus Far Cry 6. Gespielt werden verschiedene PvP-Modi wie Vorherrschaft und Payload.

Ein Teil der Shooter-Community hoffte, dass mit XDefiant endlich ein ebenbürtiger Konkurrent zu Call of Duty entsteht, das in den Jahren zuvor viel Kritik der Spieler einsteckte. Zunächst schien auch alles gut zu laufen, denn die Beta-Tests vor Release wirkten verheißungsvoll und viele Spieler hatten echt Spaß. Auch MeinMMO-Redakteur Dariusz fand XDefiant in der Beta echt gut.

Dann kam der Release und Shooter-Fans strömten auf die Server von Ubisofts „CoD-Killer“, wie er in den sozialen Netzwerken immer wieder genannt wurde. Branchen-Insider Tom Henderson berichtete schon eine Woche nach dem Release, dass XDefiant 8 Millionen Spieler und damit sogar die Erwartungen von 5 Millionen Spielern übertroffen habe (via Insider-Gaming).

Die Entscheidung zur endgültigen Abschaltung

Wie ging es für XDefiant weiter? Der Erfolg war allerdings nicht von langer Dauer. Schon im Verlauf des ersten halben Jahres nach Release gab es mehrfach Gerüchte und Leaks, die den Tod von XDefiant ankündigten.

Es hieß, Ubisoft sei nicht mit den Spielerzahlen zufrieden. Da XDefiant als Live-Service-Game gedacht war, das jahrelang über Mikrotransaktionen Geld in die Taschen des Entwicklers spülen sollte, habe es die Erwartungen des Studios nicht erfüllen können (via Insider-Gaming).

Im Dezember 2024 folgte dann die befürchtete Meldung: XDefiant steht vor dem Aus. Der Shooter werde keine neuen Downloads und Registrierungen von Spielern zulassen und nur noch die bereits fertigen Inhalte von Season 3 veröffentlichen. Am Juni 2025 sollen dann die Server endgültig offline gehen – nur ein Jahr nach dem Release.

Ungelöste Probleme und die Abwanderung der Spieler

Was führte zum Fall von XDefiant? XDefiant hatte verschiedene Probleme, darunter streikende Server zum Release. Spieler meckerten zudem über den Netcode, denn es kam immer wieder dazu, dass Treffer nicht gewertet wurden. Es gab allerdings auch andere, nicht technische Faktoren, die Spieler bei XDefiant kritisierten.

XDefiant hatte kein forderndes Fortschrittssystem. Es gab nichts, auf das Spieler während einer Runde hinarbeiten konnten. Immer wieder war die Forderung zu lesen, dem Spiel fehle etwas wie die Killstreaks oder Punkteserien aus Call of Duty. Eine Art Nuke, für die sie ihr Bestes geben müssen, wenn sie den besonderen Erfolg erreichen wollen. Generell wurde die begrenzte Menge an Inhalten kritisiert und die Seaons, die neue Fraktionen, einen Battle Pass mit neuen Waffen und Maps brachten, kamen zu langsam. Einige Spieler kehrten dem Spiel schon den Rücken, bevor Season 2 losging.

XDefiant hat die größte Plattform am PC ignoriert

Wieso verließen XDefiant die Spieler? Wenn ein Spiel seine Spieler nicht halten kann, muss es versuchen, neue Spieler zu gewinnen. Ubisoft schränkte allerdings die Möglichkeiten des Shooters ein, indem sie XDefiant am PC nur auf Ubisoft Connect anboten. XDefiant erschien nie auf Steam. Für viele Gamer ist das jedoch die primäre Anlaufstelle, auf der sie ihre Spiele finden und herunterladen. Jeden Tag sind zwischen 25 und 35 Millionen Nutzer auf der Plattform aktiv (via Steam).

Wir Deutschen haben dafür ein passendes Sprichwort: „Aus den Augen, aus dem Sinn.“ Da XDefiant nicht auf Steam war, konnten Spieler, die auf der Plattform auf der Suche nach einem Shooter waren, den Ubisoft-Titel nicht zufällig entdecken. Es ist möglich, dass XDefiant für einige Spieler schneller in Vergessenheit geriet, weil sie es nicht regelmäßig beim Durchforsten von Steam erblickten.

Chance verpasst, Call of Duty zu schlagen

Welche Chance hat XDefiant verpasst? XDefiant sollte ursprünglich im Sommer 2023 veröffentlicht werden soll. Damit wäre der Shooter noch vor Call of Duty: Modern Warfare 3 erschienen und hätte die Schwächephase des Vorgängers Modern Warfare 2 ausnutzen können. Es wäre der perfekte Zeitpunkt für den Release gewesen.

Stattdessen erschien XDefiant knapp ein halbes Jahr vor Black Ops 6. Zu einem Zeitpunkt, als XDefiant dringend neue Spieler hätte gewinnen oder alte Spieler zurückholen müssen, kam das vielleicht beliebteste Call of Duty seit Jahren auf den Markt. Und auch wenn Black Ops 6 inzwischen ebenfalls viel Kritik einstecken musste, so lief der Release des Shooters richtig gut. Der Chef von Microsoft verriet sogar: Black Ops 6 brach Rekorde – Nie wurde ein Call of Duty zum mehr Release mehr gespielt