Ein Koop-Shooter ab 18 hat 88 % positive Reviews auf Steam, der Nachfolger kommt 2025, bietet kostenlosen Test

Für wen ist Killing Floor 3 interessant? Killing Floor 3 richtet sich primär an Shooter-Fans, die auf PvE-Geballer stehen und gerne gegen unzählige Monster in den verschiedensten Variationen kämpfen.

Die Beta startet am 20. Februar und endet wenige Tage später am 24. Februar 2025.

Der Vorgänger, Killing Floor 2, kam bei vielen Spielern sehr gut an und konnte rund 83.000 Rezensionen auf Steam sammeln und steht damit bei 88 % positiven Bewertungen. Killing Floor 3 soll in die Fußstapfen treten und das Erfolgsrezept fortführen. Dementsprechend kämpft ihr auch im dritten Teil der Reihe gegen die sogenannten Zeds. Das sind genmanipulierte Monster, die euch in Zombie-artigen Horden nach dem Leben trachten.

Um was für ein Spiel geht es? Killing Floor 3 ist ein Koop-Shooter, der am 25. März 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint und mit bis zu 5 Freunden gespielt werden kann.

