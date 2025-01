Ein neuer Shooter auf Steam lässt euch ein postapokalyptisches Paris erkunden: Das Beste in Forest Reigns sind die mutierten Bäume

Forest Reigns ist ein neues Spiel eines ehemaligen Stalker-Entwicklers auf Steam. Und das merkt man: Nicht nur ist es ein Shooter, auch das Endzeit-Szenario taucht hier wieder auf. Allerdings anders als man es bislang kannte.

Was ist Forest Reigns? Das Spiel stammt vom Entwickler VG Entertainment und entsteht unter der Leitung von Ruslan Didenko. Er war unter anderem an Stalker: Call of Pripyat beteiligt und konnte schon Erfahrung mit der Postapokalypse sammeln.

Genau dorthin entführt es Spieler in Forest Reigns. Der Survival-Shooter spielt in einer zukünftigen Version von Paris, wo von einer Atomkatastrophe und deren Folgen, anders als in Stalker, nichts zu sehen ist. Im Gegenteil: Die Natur wuchert und sprießt, was uns direkt zum Herausstellungsmerkmal von Forest Reigns führt.

Wie der Name des Spiels schon andeutet, hat hier einzig die Natur das Sagen. Was für die Spieler gleichzeitig Fluch und Segen bedeutet.

Habt ihr einen grünen Daumen?

Wie funktioniert das Spiel? Paris ist in Forest Reigns kaum wiederzuerkennen. Überall wachsen Pflanzen und mutierte Bäume. Sie bedecken Häuser, Straßen und Laternenpfähle. Schnell wird klar, dass sich die Natur die Stadt zurückgeholt hat.

Dazwischen streifen feindliche Soldaten und ebenso mutierte Tiere durch die Stadt. Sie sind eure Gegner, die ihr mithilfe von Mutter Natur bekämpfen könnt. Es soll nämlich möglich sein, sich die mutierten Bäume zunutze zu machen. Schießt ihr etwa auf eine Wurzel, wächst sie in Sekundenschnelle und bietet Deckung.

Oder ihr schießt auf herumfliegende Sporen, die daraufhin explodieren und euren Feinden ordentlich Schaden zufügen. Das sind nur zwei Beispiele, generell möchten die Entwickler ein immersives Erlebnis schaffen, bei dem ihr eure Umgebung immer mit in die Kämpfe einbezieht. Erstes Gameplay zeigt ein Video von IGN auf YouTube.

Doch Vorsicht: Am Ende des Tages ist auch die eigene Spielfigur nur ein kleines Puzzlestück in einer Welt, in der die Menschen nur noch wenig zu sagen haben. Bedeutet: Ihr müsst Ressourcen sammeln und euch der Natur anpassen. Ansonsten kann es passieren, dass ihr selbst Opfer davon werdet.

Forest Reigns möchte also ein Szenario schaffen, von dem ihr profitieren könnt, das aber auch zur großen Gefahr für einen selbst werden kann. Die Natur unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind.

Forest Reigns möchte also ein Szenario schaffen, von dem ihr profitieren könnt, das aber auch zur großen Gefahr für einen selbst werden kann. Die Natur unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind.

Den Einfluss von Stalker und ähnlichen Titeln merkt man zwar, jedoch könnte das Öko-Szenario den ein oder anderen spannenden Twist bereithalten. Ein Release-Datum für das Spiel gibt es derzeit noch nicht.