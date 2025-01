Ein neues Survival-MMORPG entführt euch in die Postapokalypse, erreicht jetzt einen Meilenstein auf Steam

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Die Entwickler erklären in einem Q&A auf Reddit weitere Details zur Spielwelt. Demnach soll sie rund 50 Quadratkilometer groß und in zwei Hälften geteilt sein. Die linke Seite dient dem PvE-Gameplay. Hier finden sich klassische Missionen, die allein oder im Team erledigt werden können.

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Das erinnert schon bei der Beschreibung an ähnlich angelegte Spiele wie Stalker 2 – zumindest, was das Szenario betrifft. Auf Steam hat Pioner nun einen neuen Meilenstein erreicht.

Was ist Pioner? Hierbei handelt es sich um ein Survival-MMORPG des russischen Entwicklers GFA Games. Es wurde bereits vor 4 Jahren angekündigt und möchte Spielern einen knallharten Kampf ums Überleben in einer postapokalyptischen Welt bieten.

