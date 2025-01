Epic verschenkt einen Shooter, dann verdoppeln sich die Spieler-Zahlen auf… Steam?

Der Weltkriegs-Shooter Hell Let Loose hat seine Spielerzahlen auf Steam innerhalb weniger Tage verdoppelt, zu verdanken hat man dies wohl unter anderem dem Konkurrenten Epic Games.

Was ist das für ein Spiel? Hell Let Loose ist ein Multiplayer-Shooter und schickt Spieler auf mehrere Schlachtfelder des 2. Weltkriegs. Entwickler Team17 legt dabei jedoch größeren Wert auf Realismus und taktisches Vorgehen als die Konkurrenz in Form von Battlefield oder Call of Duty.

Mit einer neuen Map schickt der Multiplayer-Shooter Hell Let Loose Spieler in die Stadt Tobruk. Einen ersten Teaser zur Karte, die im Frühjahr 2025 erscheinen soll, seht ihr hier:

Wie spielt sich der Shooter? Auf Karten mit bis zu 100 gleichzeitigen Spielern erlebt ihr Gefechte mit Infanterie, Panzern und Artillerie. Die Front verläuft dynamisch auf dem Schlachtfeld und durch die Einnahme von Sektoren sichert ihr eurer Seite Ressourcen, die euch zum Sieg tragen können.

Hell Let Loose erschien bereits im Jahr 2021 auf Steam, doch erst am 2. Januar 2025 folgte der Release im Epic Games Store. Dort wurde Hell Let Loose auch gleich eine Woche lang verschenkt. Inzwischen ist das Angebot abgelaufen.

Großer Spielerzuwachs auf Steam dank Epic Games

Wie groß ist die Spielerschaft? Die letzten 6 Monate hatte Hell Let Loose auf Steam – also PS5 und Xbox Series X|S ausgenommen – knapp unter 10.000 Spieler. Mit dem Release im Epic Games Store ist die Community des Spiels jedoch gewachsen, auch auf Steam.

Laut der Online-Datenbank steamdb.info stiegen Spielerzahlen auf Steam ab dem 2. Januar, also zum Zeitpunkt des Releases im Epic Games Store, kontinuierlich an. Am 5. Januar erreichte man einen neuen Peak von 20.388 gleichzeitigen Spielern – doppelt so viele wie in den Vormonaten. Über alle Plattformen hinweg habe man 140.000 Spieler, verraten die Entwickler in einem Post auf X (ehemals Twitter).

Weswegen sich der Release des Shooters im Epic Games Store auf die Steam-Zahlen auswirkt, ist nicht ganz klar. Immerhin werden Spieler auf Epic nicht von SteamDB erfasst. Laut Polygon wäre es denkbar, dass viele Spieler zurückgekehrt sind, nachdem sich ihre Freunde das Spiel kostenlos geholt haben.

Einige Steam-Puristen haben sich womöglich dazu entschieden, das Spiel dort zu kaufen, um es dann mit Freunden zu spielen, die es sich über Epic geholt haben. Dies würde auch erklären, warum neue Spieler dazugekommen sind. Auf Steam kostet Hell Let Loose derzeit 35,99 € statt der üblichen 59,99 €.

Habt ihr euch Hell Let Loose bereits geholt und vielleicht sogar schon ausprobiert? Schreibt uns eure Eindrücke doch gerne in die Kommentare. Seid ihr weiterhin auf der Suche nach einem neuen Shooter, werdet ihr vielleicht in dieser Liste fündig: Die 25 besten Shooter 2025 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay