Neuer Shooter auf Steam erinnert an Metal Gear, aber Türen spielen eine wichtige Rolle

Was aussieht wie die verworfene Alpha-Version eines Metal Gear Solid 6, ist Black State – ein neuer Shooter auf Steam, in dem Türen nicht einfach nur Türen sind.

Was ist das für ein Spiel? Black State ist ein storybasierter Third-Person-Shooter vom Entwickler Motion Blur. Die Devs haben ihren Sitz in Istanbul und sagen auf ihrer Website motionblur.com von sich, „AAA-Spiele mit einer unabhängigen Seele“ zu machen. Black State ist das dritte Spiel des Studios.

Auf der Consumer Electronics Show (CES) gab es Gameplay aus einer frühen Version des Shooters. In rund dreieinhalb Minuten wird deutlich, welche berühmte Spielereihe den Entwicklern wohl als Inspiration gedient hat und was den Shooter besonders machen soll.

Den Gameplay-Trailer von der CES seht ihr hier:

Metal Gear aus der Türkei

Was zeigt der Trailer? Zu Beginn durchstreift der Protagonist ein prunkvolles Anwesen, in dessen auf Hochglanz polierten Marmorboden sich die gesamte Umgebung spiegelt. Hinter der ersten Tür wartet aber auch schon ein Trupp feindlicher Soldaten auf ihn.

Im Kampf wirkt unsere Spielfigur, als ob sie beim Big Boss selbst in die Lehre gegangen ist: Die Animationen im Nahkampf und die Schusswechsel erinnern stark an Snake (auch Big Boss genannt) aus Hideo Kojimas Metal-Gear-Reihe. Es würde uns auch nicht überraschen, wenn der Protagonist dessen Kleiderschrank geplündert hat.

Nach dem ersten Feuergefecht wird auch die große Besonderheit des Spiels vorgestellt, denn dieselbe Tür, durch die wir eben den Raum betreten haben, führt plötzlich in einen futuristischen Gang, der vorher noch nicht da war. Beim Schließen und erneutem Öffnen wechselt das Level hinter der Tür und das alles ohne Ladepause.

Viel Wind um Türen

Wie fallen die Reaktionen auf den Trailer aus? Viele Kommentare unter dem Trailer auf YouTube gehen auf die Ähnlichkeiten zu Metal Gear ein. So schreibt ITMeCE: „Metal Gear… bist du das???“. samhanmma spürt vor allem „alte MGS-Vibes“, während es sich für Drawerofstuff00 anfühlt „wie eine Alpha dessen, was MGS6 hätte sein können“.

Ein Detail im Trailer, das durch den Kakao gezogen wird, betrifft die Türen. Die werden nicht immer mit einer passenden Animation geöffnet und wenn doch, dann sehe sie so aus „wie wenn meine Großmutter einen Vorhang zur Seite zieht“, kommentiert znt_.

Einigen ist auch aufgefallen, dass sich die Türen mit Blick auf die Scharniere in die falsche Richtung öffnen. Das ist Meckern auf hohem Niveau, aber wenn man mit realistischer Grafik punkten will und Türen eine so große Rolle spielen, dann fallen solche Kleinigkeiten auch eher negativ auf.

Wann und wo erscheint Black State? Einen Release-Zeitraum haben die Entwickler bislang noch nicht angegeben. Als Plattform ist bislang nur der PC bekannt, auf Steam gibt es bereits eine Shop-Seite zum Shooter.

Metal Gear kehrt indes mit einem Remake von Teil 3 in der Unreal Engine 5 zurück. Das sieht im Trailer bereits richtig gut aus, mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: Das Remake von Metal Gear Solid 3 glänzt mit umwerfender Grafik – „Ich kann nicht aufhören, diesen Trailer zu schauen“