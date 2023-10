Das Remake von Metal Gear Solid 3 glänzt mit umwerfender Grafik – „Ich kann nicht aufhören, diesen Trailer zu schauen“

Der beliebte Stealth-Shooter bekommt ein Remake und zeigt in einem ersten Trailer, wie gut dieses aussehen soll. Mit dem grafischen Upgrade begeistern die Entwickler jetzt schon die Spieler. Schaut den Trailer hier.

Was ist das für ein Spiel? METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER ist das Remake von dem 2004 veröffentlichtem Action- und Stealth-Shooter Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Das Remake befindet sich aktuell in der Entwicklung und soll für den PC, die Playstation 5 und Xbox Series erscheinen. Ein genaues Release-Datum ist bisher jedoch nicht bekannt.

In einem ersten Gameplay-Trailer zeigen die Entwickler jetzt, wie das Spiel in Unreal Engine 5 aussehen könnte:

Im Originaltitel kämpfte sich Naked Snake während des Kalten Krieges, im Jahr 1960, durch die Sowjetunion. Dabei benutzt er unzählige Gadgets, um unentdeckt zu belieben. Auch im neuen Teil soll diese Geschichte komplett beibehalten werden.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt erste Gameplay-Szenen, welche mit Unreal Engine 5 entwickelt wurden. Das Spiel von vor knapp 20 Jahren glänzt damit also in ganz neuem Licht und mit wunderschöner Grafik.

Zu sehen bekommt ihr eindrucksvoll gestaltete Landschaften in wunderschönen Einstellungen und verschiedene Wildtiere, wie Krokodile, Schlangen oder Krabben.

Ebenfalls bekommt ihr in dem kurzen Trailer aber auch ein bisschen was vom tatsächlichen Gameplay zu sehen. Unter anderem die Stealth-Mechanik oder eine Klettereinheit. Auch einem Feind geht Snake in dem Trailer an den Kragen.

Fans freuen sich auf ein altes Abenteuer im neuen Look

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen auf den Trailer (via YouTube) sind äußerst positiv und viele Fans scheinen sich auf das Remake und ein altes Erlebnis in neuer Grafik zu freuen.

Unter anderem schreibt der User jeanribeiro1675, dass er nicht aufhören könne diesen Trailer zu gucken, weil er so gut aussieht.

In anderen Kommentaren loben Spieler vor allem die Ähnlichkeit, die der Veränderung noch zum Originaltitel besteht und hoffen, dass das Spiel mit diesen Voraussetzungen zu einem großartigen Erlebnis wird:

ashvin4u schreibt: Ich wünschte, ich könnte das Spiel mit dieser Grafik noch mal ganz neu erleben … ich bin trotzdem froh es während meiner Jugend gespielt haben zu dürfen

guigondi7671 schreibt: Es sieht gut aus, die Animationen wirken, als wären sie direkt aus dem alten Spiel übernommen worden

ZombiesIII schreibt: Ich habe das Spiel 4 Mal gespielt. Sieht so aus, als würde ich es noch mal spielen

parokki schreibt: Der berühmte sowjetische Dschungel hat noch nie so schön ausgesehen

Was haltet ihr von dem Trailer? Habt ihr ebenfalls Lust auf ein altes Abenteuer mit neuer Grafik oder würdet ihr euch eher an den Originaltitel halten? Schreibt in den Kommentaren gerne euch Meinung.

