Soldaten überlisten moderne Militär-KI mit Trick aus Metal Gear Solid – „Man konnte sie die ganze Zeit kichern hören“

Die KI in der Geschichte wurde darauf programmiert, Menschen zu erkennen, die laufen oder rennen. Es zeigt, wie beschränkt selbst moderne Systeme noch in ihren vorgegebenen Aufgaben agieren.

Was steckt dahinter? Wie die US-Seite Kotaku berichtet, findet sich im Buch eine Anekdote über den Test eines KI-Systems ( via kotaku.com ). Soldaten sollten einen KI-gesteuerten Roboter einige Tage lang umrunden, damit Ingenieure mit den Daten die Zielerfassung des Systems verbessern können.

Mit dabei ist eine Geschichte, die zeigt, dass KIs noch lange nicht so weit sind, unsere Welt wie in Terminator zu übernehmen. Denn offenbar reicht ein Karton, um selbst moderne Militär-KIs zu überlisten.

Der anerkannte Militär-Experte Paul Scharre veröffentlicht im Februar sein neues Buch „Four Battlegrounds: Power in the Age of Artificial Intelligence“.

In einem neuen Buch über die Auswirkungen KI-Technologie auf die Kriegführung findet sich eine spannende Anekdote. Demnach haben Soldaten ein KI-System überlistet und griffen dafür auf einen uralten Trick aus Metal Gear Solid zurück. So brauchten dafür nur einen Karton.

