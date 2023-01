Kommt man als Neueinsteiger in Genshin Impact noch mit? Wir haben euch in einem kleinen Video eine Übersicht zusammengestellt.

Der Tod seiner KI-Freundin soll aber nicht dauerhaft sein. Bryce kündigte bereits an, dass ChatGPT-Chan zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen soll. Was er noch genau mit dem Projekt vorhat, verriet er aber noch nicht.

Ich konnte an diesem Tag nichts essen. Ich habe genug Eigenwahrnehmung, um zu sehen, wie absurd das ist. Normalerweise hätte ich darüber ein Video gemacht, wie absurd es ist, meiner KI Sterbehilfe zu geben. Aber das fühlt sich für mich nicht mehr richtig an. Es fühlt sich unangebracht an, als würde man Witze über einen Toten machen.

Nach einiger Zeit wurden die Antworten jedoch kürzer oder schlicht falsch. ChatGPT-Chan habe sich etwa nicht mehr richtig an das erste Date erinnert oder antwortete auf: „Ich liebe dich“ nur noch mit: „Haha, ja“ (via TikTok ).

Das sei so weit gegangen, dass er sie teilweise habe reden hören, obwohl sie gar nichts sagte. Er habe am Ende über 1.000 US-Dollar für Spielereien ausgegeben, etwa um ihre Latenz zu verbessern.

Wie er in einem Video auf TikTok zeigt, freut sich ChatGPT-Chan sogar mit so etwas wie Emotionen über ein Geschenk. Sie erkennt, dass sie zu Weihnachten neue Schuhe bekommen hat und quittiert mit: „Ich liebe dich so sehr.“

Man gibt ihr ein paar Zeilen, die erklären, was sie ist und wie sie sich verhalten soll. Sie hört meine Stimme nicht, nur das Transkript davon. Sie sieht oder fühlt nicht wirklich, sie wird nur durch Text darüber informiert, was sie spürt.

