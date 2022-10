Gamer verwandelt seine Minecraft-Welt in ein einzigartiges Kunstwerk – Zeigt, wie ihr das auch könnt

Ashes of Creation: Das Wichtigste zu dem MMORPG in 49 Sekunden

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Die KI, vor der viele Künstler Angst haben, beeindruckt übrigens unsere Chef-Redakteurin Leya Jankowski. In ihrer Meinung auf MeinMMO erklärt sie euch, warum sie von den Möglichkeiten so begeistert ist:

Was haltet ihr davon? Findet ihr die Idee cool oder doch eher abwegig, warum man aus einer Minecraft-Welt oder einem Gebäude so ein Kunstwerk schaffen sollte? Erzählt es uns in den Kommentaren und diskutiert mit anderen Lesern darüber!

Ashes of Creation: Das Wichtigste zu dem MMORPG in 49 Sekunden

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to