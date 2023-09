Eine der bedeutendsten Shooter-Reihen aller Zeiten bekommt ein Remake

Viele Jahre mussten Fans von Max Payne auf neue Abenteuer warten. Jetzt rückt zumindest das Remake der ersten beiden Teile in greifbare Nähe.

In den frühen Jahren der 2000er gab es einige Spiele-Reihen, die Fans noch immer in besonderer Erinnerung halten. Damals noch auf PC, PlayStation 2 und Xbox war „Max Payne“ eine der bekanntesten Action-Shooter, der ganz im Stil eines „Film Noir“ produziert wurde und mit toller Story und grandiosem Gameplay überzeugte.

Ein zweiter Teil „The Fall of Max Payne“ erschien bereits im Jahr 2003 und war ebenfalls ein Hit.

Genau diese beiden Spiele bekommen mehr als 20 Jahre nach ihrer Veröffentlichung ein Remake und sollen damit auf den neusten Stand der Technik geholt werden. Es handelt sich dabei also nicht einfach um ein „Remaster“, sondern tatsächlich eine komplette Neugestaltung.

Wann erscheint das Remake? Ein konkretes Datum für das Remake gibt es noch nicht. Klar ist allerdings, dass es den „Produktionswert eines AAA-Titels“ haben soll und dass beide Teile zu einem Spiel zusammengefasst werden. Wer also Max Payne 1 und 2 noch nicht gespielt hat, sollte vielleicht auf das Remake warten, um das Ganze dann in schönerer Grafik und „in einem Rutsch“ spielen zu können.

Das Spiel erscheint auf dem PC, aber auch auf Xbox Series X/S und der PlayStation 5.

Was war an Max Payne so besonders? Auch wenn es inzwischen ein Standard in vielen Spielen ist, gilt Max Payne als der Vorreiter der sogenannten „Bullet Time“. Hier wird der Zeitverlauf des Spiels für einige Sekunden drastisch verlangsamt, sodass man währenddessen Zeit hat, sich genauer umzusehen oder mehrere präzise Schüsse abzugeben, die in der Hitze eines normalen Gefechts kaum möglich wären.

Diese Bullet Time, die viele vielleicht auch aus dem ersten Matrix-Film kennen, wurde seither in zahlreichen Spielen übernommen. So gibt es etwas Ähnliches auch in Red Dead Redemption, GTA V oder der Action-Reihe Bayonetta.

Freut ihr euch auf die Rückkehr von Max Payne? Oder hättet ihr lieber ein Max Payne 4 anstatt eines Remakes?