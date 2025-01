In einem Action-RPG spielt ihr einen Geist, der Geister jagt – Kostet gerade die Hälfte auf Steam

Ein Action-RPG lässt euch in die Rolle zweier Geisterjäger schlüpfen. Der Twist – einer davon ist selbst ein Geist. Derzeit bekommt ihr das Spiel auf Steam zum halben Preis.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von Banishers: Ghosts of New Eden. Das Action-Rollenspiel erschien am 12. Februar 2024 und wurde von DON’T NOD entwickelt, den Machern von Life is Strange und Vampyr.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Liebesgeschichte trifft auf Geisterjagd

Worum geht es in dem Spiel? Banishers erzählt die Geschichte von Red mac Raith und Antea Duarte – zwei Geisterjäger, auch Verbanner genannt. Die beiden Liebenden verschlägt es gegen Ende des 17. Jahrhunderts nach New Eden, eine Siedlung im Norden Amerikas.

Eines Tages wird das Leben der zwei jedoch auf den Kopf gestellt: Antea wird getötet und kehrt selbst als Geist zurück. Im Verlauf der Handlung entscheidet ihr, ob ihr eurer Aufgabe als Verbanner nachkommt und Antea gehen lasst, oder ob ihr alles tut, um sie zurückzuholen. Letzteres wird jedoch Opfer erfordern.

Banishers setzt auf ein Action-Kampfsystem, in dem ihr zwischen den beiden Protagonisten wechseln dürft. Red teilt mit Schwert und Muskete physischen Schaden aus, während Antea sich übernatürlicher Kräfte bedient. Weitere schaltet ihr mit der Zeit in einem Talentbaum frei.

Herausragendes Story-Spiel mit Schwächen im Gameplay

Wie kommt das Spiel an? Auf Steam zeichnen die fast 4.000 Rezensionen ein sehr positives Bild vom Spiel. Banishers: Ghosts of New Eden wird zu 85 % positiv bewertet. Vor allem die Charaktere und die Story sind den Geschichtenerzählern bei DON’T NOD sehr gut gelungen.

Mz Cookies: „Worin DON’T NOD am besten ist, ist das Geschichtenerzählen. Banishers bildet da keine Ausnahme. Die nachdenklich stimmenden, eindringlichen und herzzerreißenden Geschichten sind brillant umgesetzt, und dies ist vielleicht ihre bisher beste Arbeit – zumindest meiner Meinung nach.“

downlowtooslow: „Die Charaktere, ihre Geschichten und das Voice Acting gehören zu den absolut besten, die ich je in einem Spiel erlebt habe. Banishers schafft es hervorragend, dich mit diesen Menschen und ihren moralischen Dilemmata zu verbinden.“

Beim Gameplay wirkt das Spiel allerdings vielen etwas gestreckt und repetitiv. So verbringe man viel Zeit mit dem Durchqueren der halb offenen Welt und auch die Gegnervielfalt lässt einigen zu wünschen übrig. Wenn ihr zugunsten der Geschichte darüber hinwegsehen könnt, ist Banishers: Ghosts of New Eden allerdings ein richtig gutes Story-Spiel mit Entscheidungen, die Konsequenzen haben.

Wie viel kostet das Spiel? Banishers: Ghosts of Eden kostet am PC standardmäßig 49,99 €, auf Steam bekommt ihr es derzeit aber noch für nur 24,99 €. Dieses Angebot gilt noch bis zum 27. Januar. Eine kostenlose Demo könnt ihr euch auf Steam ebenfalls herunterladen, falls ihr nur reinschnuppern wollt.

Der neueste Ableger von Life is Strange wird übrigens nicht mehr von DON’T NOD entwickelt, sondern von Deck Nine Games. Das neue Entwicklerstudio sieht sich jedoch großer Kritik ausgesetzt – auch, weil man noch kurz vor Weihnachten einen Teil der Entwickler entlassen hat.