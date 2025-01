Clair Obscur: Expedition 33 soll noch im Frühjahr 2025 für Steam, Epic Games Store, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Das vielversprechende Rollenspiel bedient sich an vielen Elementen, die auch bei anderen Genre-Vertretern gut funktioniert haben, und will diese weiterdenken.

Was für ein Spiel ist Clair Obscur: Expedition 33? Bei dem Spiel handelt es sich um ein Rollenspiel mit Action-Elementen und einem rundenbasierten Kampfsystem. Es ist das Erstlingswerk der Spieleschmiede Sandfall Interactive. Ihr befindet euch in einer vom Frankreich in der sogenannten „Belle Époque“ (auf Deutsch: „Schöne Epoche“) inspirierten Welt, in der die Zahl der Bewohner stetig sinkt.

Die sogenannte „Malerin“ zeichnet dafür jedes Jahr eine Zahl auf ihren Monolithen, wodurch alle Menschen in diesem Alter ausgelöscht werden. Mit jedem Mal wird die Zahl kleiner – von den älteren zu den jüngeren.

Ihr schlüpft in die Rolle der Charaktere von Expedition 33, die sich auf den Weg machen, um ihren eigenen Tod zu verhindern. Um die Malerin zu stellen, habt ihr genau ein Jahr Zeit. Dafür wandelt ihr auf den Pfaden vergangener Expeditionen.

Ein reaktives Rundenkampfsystem

Was will das Spiel anders machen? In einem Interview mit dem PlayStation Blog verriet Game Director Guillaume Broche, was das Spiel anders mache, als ähnliche Genre-Verteter. Dabei bezieht er sich auch auf die Spiele, die ihnen als Inspiration für Clair Obscur: Expedition 33 gedient haben und nennt typische Größen wie die Spiele von Final Fantasy, der Tales-Reihe, Lost Odyssey und das Persona-Franchise.

Aber auch Reihen wie Dark Souls, NieR und Devil May Cry seien Impulstreiber für einige Entscheidungen gewesen.

Diese Inspirationen seien auch deutlich zu erkennen, dennoch wurde laut Broche auch einiges Neues eingebracht. Das wohl größte Merkmal, was das Spiel von seinen Mitstreitern deutlich unterscheide, sei dabei das Kampfsystem. So wurden dem klassischen, rundenbasierten Kampfsystem Echtzeitelemente hinzugefügt, die das Ganze etwas actionreicher gestalten sollen. Das Team spricht dabei von einer Art „reaktivem Rundenkampfsystem“.

Dabei können sich Spieler in aller Ruhe ihren nächsten Zug überlegen, ohne in Zeitnot zu geraten, aber gleichzeitig auch direkt auf eingehende Gegneraktionen reagieren. So soll es möglich sein, mit dem passenden Timing feindlichen Angriffen direkt auszuweichen oder sie abzublocken. Auch starke Konter sollen so möglich sein. Für diese Reaktionen müsst ihr allerdings schnell sein, sonst ist eure Chance verspielt.

Ebenso soll es sogenannte „Angriffs-Rhythmen“ geben, durch die ihr die Effektivität eurer Angriffe steigern könnt. Durch die Kombination dieser Elemente sollen die rundenbasierten Kämpfe innovativer sein und mehr Action bieten, um auch rundenbasierte Muffel begeistern zu können.

Auch bei den Synchronsprechern wurde viel Wert darauf gelegt, perfekt auf den Stil des Spiels abgestimmte Stimmen zu finden, die die wichtigsten Charaktere verkörpern sollen. Immerhin würden diese die Spieler ihre ganze Spielerfahrung lang begleiten.