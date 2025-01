Lead von Witcher 3 stellt sein neues Rollenspiel mit Open World vor, lässt euch als Vampir auf Menschen und Monster los

Der Director von The Witcher 3: Wild Hunt hat sein neues Rollenspiel-Projekt für PS5, Xbox und PC mit einem wunderbar düsteren Trailer vorgestellt. In The Blood of Dawnwalker werdet ihr zum blutsaugenden Vampir.

Was ist das für ein Spiel? The Blood of Dawnwalker ist ein Action-RPG mit Dark-Fantasy-Setting und offener Welt, das einen starken Fokus auf die Story-Erfahrung setzen soll. Entwickelt wird das Rollenspiel in der Unreal Engine 5 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox X|S.

Hinter dem Projekt steht das Studio Rebel Wolves, das von ehemaligen Branchen-Veteranen gegründet wurde, die unter anderem bei CD Projekt Red gearbeitet haben. Zum Team gehört beispielsweise der Game Director von The Witcher 3: Wild Hunt: Konrad Tomaszkiewicz.

Die Ambitionen sind entsprechend groß: The Blood of Dawnwalker ist eine AAA-Produktion, die den Startschuss für eine ganze Rollenspiel-Saga liefern soll. Hier seht ihr den ersten Cinematic-Trailer, der zudem einen kleinen Gameplay-Teaser beinhaltet:

Blutsauger erheben sich

Worum geht’s in dem Spiel? The Blood of Dawnwalker spielt im Europa des 14. Jahrhunderts. Das Land wird von blutigen Konflikten und der Pest erschüttert. Die Bevölkerung ist dezimiert und stark geschwächt. Jetzt sehen Vampire ihre Chance gekommen, aus dem Schatten zu treten und sich an die Spitze der Nahrungskette zu stellen.

Aus der Not heraus hat sich auch der Protagonist Coen in einen Dawnwalker verwandelt. Ihr habt jedoch die Wahl, ob ihr für eure Menschlichkeit kämpft oder die neuen Kräfte zurückhaltet. Letzteres könnte aber das Leben eurer Familie aufs Spiel setzen. Um diese zu retten oder Rache zu nehmen, habt ihr zudem nur je 30 Tage und Nächte.

Ihr kämpft dabei gegen Menschen, Vampire und Monster. Gleichzeitig können sich unter genau diesen aber auch wertvolle Verbündete befinden. Auf wen ihr trefft, welche Fähigkeiten euch zur Verfügung stehen und welche Handlungsfäden ihr verfolgen könnt, soll stark von der Tageszeit abhängen.

Der Zeitdruck soll übrigens nicht nur kosmetisch sein. Wer abseits der Hauptgeschichte auch alle Nebenschauplätze erleben will, muss The Blood of Dawnwalker mehrfach durchspielen. Für alles bleibt in den 30 Tagen keine Zeit. Eine detailliertere Gameplay-Vorstellung soll im Sommer 2025 folgen. Einen Release-Termin gibt’s bislang nicht.

