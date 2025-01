Ein Entwickler von CD Projekt überwacht seit 18 Jahren die Geschichte der Spiele – Ist auch bei Witcher 4 wieder dabei

The Witcher 4 wird von den Fans heiß erwartet. Beim Studio CD Projekt Red arbeiten einige Veteranen der Serie am neuen Teil. Einer davon ist sogar schon von Anfang an dabei.

Wie ist der Stand bei The Witcher 4? Der Nachfolger des nun bald 10 Jahre alten Vorgängers wurde bei den Game Awards 2024 angekündigt. Schon der erste, lange Trailer sorgte für Aufsehen. Nicht zuletzt, weil Teil 4 Geralts Ziehtochter Ciri in den Mittelpunkt stellt.

Im Trailer tritt sie als Hexerin auf und kämpft gegen eine furchteinflößende Kreatur. Die Entwickler haben betont, dass sie der Lore der Vorlage verpflichtet sind und nicht groß davon abweichen wollen. Hauptverantwortlich dafür sind jene Mitarbeiter von CD Projekt Red, die sich um die Geschichte kümmern.

Manche Fans befürchten allerdings, dass sich die Serie zehn Jahre nach Witcher 3 in eine neue Richtung entwickeln könnte. Der User Syarofi_ibn_Zamah fragt auf x.com: „Wird die düstere Stimmung der Serie durch neu eingestellte Autoren beeinflusst werden?“

Auf diese Frage kann der CEO von CD Projekt Red eine klare Antwort geben.

Echte Veteranen kümmern sich um den neuen Teil

Was sagt der CEO? Der CEO von CD Projekt Red, Michał Nowakowski, hat auf x.com verraten, dass an Teil 4 viele Veteranen beteiligt sind. Unter anderem ein Entwickler, der schon bei Witcher 3, 2 und sogar beim ersten Ableger der Reihe dabei war.

Er kümmert sich um die Story und sorgt seit Teil 1 dafür, dass sie zusammenhängend und logisch erzählt wird. Auch der CEO und sein Co-CEO Adam Badowski sind seit über 20 Jahren bei CD Projekt Red und überwachen die Arbeiten an den Witcher-Spielen.

Doch nicht nur an der Story-Front setzt das Studio auf erfahrene Entwickler. Laut Nowakowski sind rund 100 Personen, die an Witcher 3 gearbeitet haben, noch immer Teil von CD Projekt Red. Viele davon beteiligen sich auch an der Entwicklung von Teil 4.

Angesichts der Tatsache, dass an Witcher 3 etwa 200 Personen gearbeitet haben, haben in den vergangenen zehn Jahren beeindruckend wenige Entwickler das Unternehmen verlassen.

Zumindest was Story und Lore betrifft, setzt das Studio also auf erfahrene Leute. Das könnte die Sorge mancher Fans zumindest ein wenig beruhigen. Dennoch bekommen auch neue Talente ihre Chance und konnten schon vor rund zwei Jahren eine Übungs-Quest designen: Eine Quest in Witcher 3 gibt es nur, weil die Entwickler neue Mitarbeiter auf den 4. Teil vorbereiten wollten