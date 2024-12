The Witcher 4: Was ist das für ein Monster, gegen das Ciri im neuen Trailer kämpft?

The Witcher 4 zeigte im ersten Trailer, wie es 9 Jahre nach dem 3. Teil weitergeht. Dabei wird nicht nur die neue Protagonistin präsentiert, sondern auch ein neues Monster. Woher das Monster stammt und was das Monster ist, erklären wir euch in diesem Artikel.

Was sieht man im neuen Trailer? Auf den Game Awards 2024 ist der erste Trailer zu The Witcher 4 erschienen. Dabei wird direkt die neue Protagonistin vorgestellt. Fans des 3. Teils kennen Ciri bereits. Im Trailer sieht man ein Dorf, das eine junge Frau opfern möchte, um die Götter zu besänftigen.

Dabei soll die Frau einem Monster präsentiert werden. Ciri rettet die Frau kurz bevor das Monster erscheint und kämpft dann mit diesem. Bei dem Monster handelt es sich um einen sogenannten Bauk, wie Cian Maher und Marcin Batylda, die Lore Designer des Spiels im Interview mit IGN erklären.

Das Monster könnt ihr euch im neuen Trailer anschauen:

Der Boogeyman der serbischen Mythologie

Woher stammt der Bauk? Wie bei den meisten Monstern aus der Witcher-Reihe stammt auch der Bauk aus der europäischen Folklore. Der Bauk stammt aus der serbischen Mythologie und ist eine Art Boogeyman aus Kindergeschichten. Damit wollte man Kindern Angst einjagen, damit sie nicht alleine an dunkle, unbekannte Orte gehen.

Der Bauk ist eine Kreatur, die sich vor allem im Dunklen versteckt und auf kommende Beute wartet. Durch große Angst soll er es schaffen, seine Opfer zu paralysieren und sie dann zu verspeisen. Das sieht man auch im Witcher-Trailer. Dort zeigt sich der Bauk erst, wenn ein mögliches Opfer in seiner Dunkelheit steht.

Laut mythlok.com soll der Bauk durch seine Verhalten im Dunkeln nicht oft gesehen worden sein. Meistens wird er aber als Bären-ähnliche Kreatur dargestellt. Auch Hörner besitzt er in einigen Darstellungen. Im Trailer hat der Bauk mehrere lange Gliedmaßen mit Stacheln, die er zum Angriff nutzt.

Sein Kopf hat einen spitzen Schnabel auf der Nase, und das Gesicht und die Haare erinnern eher an gruselige Menschen. Unter dem Schnabel hat er ein furchterregendes Maul mit spitzen Zähnen.

Im Trailer kann der Bauk auch sprechen, das wirkt aber eher wie eine Stimmen-Imitation, um potenzielle Beute anzulocken. In der Mythologie soll man ihn auch durch krächzende Sounds erkennen.

Hat der Bauk Schwachstellen? Da der Bauk als Abschreckung gegen die Dunkelheit gedacht ist, ist Licht sein natürlicher Feind. Auch in The Witcher 4 scheint er was dagegen zu haben, da er sich im Schatten und Nebel versteckt. Letztendlich schwächt Ciri ihn auch mit einer Feuer-Kette, bevor sie ihm den Rest gibt.

Im Trailer kann Ciri das Mädchen leider nicht retten, sie wurde letztendlich von den Menschen getötet. Wie auch schon in den Vorgängern wird man hier wahrscheinlich wieder die Dynamik von Monstern und Menschen erkunden. Mehr Trailer von den Game Awards findet ihr hier: Game Awards 2024: Alle Trailer, die ihr nicht verpassen solltet