Witcher-Fans wissen endlich, wie alt Geralt ist – Quasi im Rentenalter

Der Witcher aus der gleichnamigen Spiele-Serie ist nicht gerade jung. Wie alt er tatsächlich bereits ist, wurde nun endlich offiziell bestätigt.

Die Geschichte von Witcher ist eine, in der viele Dinge im Verborgenen liegen. Nicht alles wird ins letzte Detail erklärt – vieles ist mysteriös oder mystisch, es gibt zahlreiche Geheimnisse. Das betrifft in manchen Fällen sogar die Protagonisten, denn einige Einzelheiten wurden in Jahrzehnten nie bekannt.

Darunter fiel auch das Alter von Geralt, dem Protagonisten, dem namensgebenden „Witcher“. Jetzt wurde sein Alter gelüftet und klar: Der ist doch schon ein eher alter Knacker.

Den Trailer zum nächsten Witcher-Spiel gibt’s hier:

Was wurde bekannt? In der Geschichte vom Witcher ist Geralt im Jahr 1211 geboren. Da die Handlung von Witcher 3 im Jahr 1272 spielt, ist Geralt zu diesem Zeitpunkt bereits 61 Jahre alt. Dafür schwingt er seine Schwerter allerdings noch ganz überzeugend.

Woher stammt die Info? Die Informationen stammen aus dem neusten Witcher-Roman „Rozdroze krukow“ (zu Deutsch ungefähr „Wegekreuz des Raben“). Darin wurde erstmals das Alter des Protagonisten offiziell bestätigt und im Subreddit von Witcher diskutiert.

Besonders amüsant: Das sorgt für einen recht großen Altersunterschied zwischen Geralt und Yennefer. Denn die gute Yen hat bereits einige Jahre mehr auf dem Buckel – 38 Jahre älter als Geralt ist sie, geboren im Jahr 1173.

Wie so ziemlich alle Magierinnen im Witcher-Universum sieht man ihr das Alter aber nicht an. Das hätte sonst auch einigen pikanten Szenen in The Witcher 3 wohl einen ganz anderen Anstrich verpasst und die eine oder andere Szene würde vielleicht aus anderen Gründen nicht mehr in Vergessenheit geraten.

Dass Geralt bereits kurz vor dem Rentenalter steht, dürfte auch einer der Gründe sein, warum es in Witcher 4 nicht mehr primär um ihn, sondern um Ciri gehen wird. Auch wenn diese Entscheidung mit ganz anderen Diskussionen und Sorgen innerhalb der Community verbunden ist.