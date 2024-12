Einige Fans erklären, warum es unmöglich ist, dass Ciri der Witcher in Teil 4 sein soll – Die Entwickler antworten

Seit der Ankündigung von The Witcher 4 diskutieren die Fans über die neue Protagonistin Ciri. Denn sie wird Geralts Nachfolge antreten. Die Entwickler haben nun auf die Sorgen der Fans geantwortet und erklären, ob Ciri noch im Einklang mit der Buchvorlage ist.

Was denken die Fans? Im Rahmen der Game Awards wurde ein erster Trailer zu The Witcher 4 gezeigt. Darin zu sehen ist neben einer mysteriösen Frau auch die neue Protagonistin. Im vierten Teil der beliebten Reihe von CD Projekt RED spielen wir nämlich nicht mehr den wortkargen Geralt von Riva, sondern seine Ziehtochter Ciri.

Bereits in Teil 3 war sie in manchen Spielabschnitten spielbar, nun soll sie zur Hauptfigur werden. Fans von The Witcher haben mit dieser Wahl aber einige Probleme. Ciri als Hexerin soll ihnen zufolge nicht möglich sein. Denn zum einen sind Hexer für gewöhnlich männlich, da Frauen nicht dazu fähig sind, die Mutationen, die ihr Körper durchläuft, zu überstehen.

Dass Ciri eine Hexerin ist, würde bedeuten, dass sie die Kräuterprobe überstanden hat – eine harte Prüfung, bei der die jungen Anwärter zum Hexer werden. Nur wenige überleben diese Probe. Ob Ciri es schaffen würde, daran zweifeln manche Fans.

Außerdem ging es in den Büchern nie darum, dass Ciri eine Hexerin werden sollte. Sie ist zwar in der Festung Kaer Morhen zugegen, tritt aber nicht zur Kräuterprobe an – was laut Reddit-Usern im Buch „Das Erbe der Elfen“ klargestellt wird.

Die Entwickler haben diesen Gedanken der Fans nun geantwortet und begegnen ihnen mit einigem Verständnis.

„Berechtige Sorgen“ – aber eine Entwarnung

Was sagen die Entwickler? Im Gespräch mit Eurogamer haben Sebastian Kalemba (Game Director) und Philipp Weber (Narrative Director) auf die Einwände der Spieler geantwortet.

Sie hören sie und finden, dass es „viele berechtige Sorgen“ gebe. Viele Fragen hätte sich das Team selbst auch gestellt. Allerdings stellen die Entwickler klar, dass sie dem Kanon der Vorlage verpflichtet sind. Das wolle man sehr ernst nehmen und respektieren.

Das Team würde nichts einfach so erfinden, nur weil man gerade Lust darauf hätte. Dass Ciri plötzlich eine richtige Hexerin ist und sich gefährlichen Kreaturen stellt, weicht den Entwicklern zufolge nicht vom Kanon ab. Aber was sagt eigentlich der Autor der Bücher, Andrzej Sapkowski, dazu? Philipp Weber gibt Antwort:

Ich meine, ich kann Ihnen eigentlich eine sehr gute Antwort geben, denn es ist die Antwort, die Andrzej Sapkowski normalerweise gibt: Die Antwort steht in den Büchern. Und in den Büchern hat Andrzej Sapkowski Ciri mehrfach als Hexer bezeichnet, und Geralt hat Ciri in den Büchern auch als Hexer bezeichnet. Ich denke also, das sagt im Wesentlichen aus, was Andrzej Sapkowski über das Thema denkt. Philipp Weber via eurogamer.net

Es sieht also so aus, als würden die Entwickler die Regeln der Welt von The Witcher ernst nehmen, aber dennoch Schlupflöcher suchen, um neue Wege zu gehen. Wie genau Ciris Entwicklung erklärt wird, erfahren wir wohl erst im fertigen Spiel.

Insgesamt wartet auf die Entwickler also viel Arbeit, um ihre neue Protagonistin vernünftig in das Spiel zu integrieren und damit auch langjährige Fans zufriedenzustellen. Weitere Infos findet ihr auf MeinMMO: The Witcher 4 ist trotz des Titels keine Fortsetzung, doch von Geralt müsst ihr euch nicht vollends verabschieden