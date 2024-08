Wir dachten: Witcher 4 wird ohne Geralt sein – Nun wissen wir: Ein Teil von ihm bleibt erhalten

Witcher 4 wird ohne den Witcher auskommen müssen. Aber zumindest ein klein wenig von Geralt von Riva bleibt und erhalten.

Der nächste Witcher-Teil muss ohne Geralt auskommen. Das zumindest ist schon eine ganze Weile bekannt. Doch das heißt nicht, dass wir vollständig auf den berühmten Hexer verzichten müssen, denn zumindest seine Stimme wird wohl in der einen oder anderen Form vorkommen.

Was wurde gesagt? Der Synchronsprecher vom englischen Original, Doug Cockle, verriet in einem Interview, dass Geralt in gewisser Weise auch wieder Teil des neuen Witcher 4 sein wird (via yahoo.com):

The Witcher 4 wurde angekündigt. Ich kann darüber nichts sagen. Geralt wird ein Teil des Spiels sein. Wir wissen noch nicht, wie viel das sein wird und der Fokus des Spiels wird nicht auf Geralt liegen, es geht dieses Mal nicht um ihn.

Tatsächlich scheint Cockle aber aufgeregt zu sein, Geralt wieder spielen zu können. Er leihte dem Witcher auch in der Anime-Verfilmung seine Stimme. Er selbst hat noch keine Ahnung, in welcher Art und Weise die Geschichte von Geralt weitergeht oder wie er im neuen Spiel eingesetzt wird:

Ich bin aufgeregt, das rauszufinden. Ich will es wissen! Ich habe bisher noch kein Skript gesehen – Ich dürfte es auch gar nicht erzählen, wenn ich es schon gesehen hätte. Also könnte ich gerade auch dreist lügen, aber das tue ich nicht … oder?

Warum spielt Geralt nicht mit? Dass Geralt nicht mehr mitspielt, dürfte den meisten Spielerinnen und Spielern von The Witcher III bereits klar gewesen sein. Denn auch wenn es viele unterschiedliche Enden gab, machten die meisten davon doch deutlich, dass die Geschichte von Geralt in diesem Umfang einfach auserzählt ist. Es wäre auch schwer möglich, die zahlreichen unterschiedlichen Enden so in einem neuen Teil zu verarbeiten, dass jede Geschichte „logisch“ fortgeführt wird.

Wenn Geralt allerdings nur als Stimme vorkommt, etwa als „moralische Stimme im Kopf“ oder in Flashback-Szenen, dann würde das deutlich besser passen. Etwas Ähnliches hat man auch schon in vielen anderen Spielen gemacht, etwa bei The Last of Us 2 mit Joel.

Wahrscheinlicher scheint es zu sein, dass die Geschichte nun mehr den Fokus auf Ciri legt. Die junge Frau war in Witcher 3 bereits der indirekte Fokus der Handlung, denn Geralt hat lange Zeit versucht, seine Ziehtochter wiederzufinden – und je nachdem, wie ihr das Spiel beendet habt, ist ihm das mal mehr und mal weniger gut gelungen. Immerhin arbeiten über 300 Entwickler am neuen Witcher – es wird also ein großes Spiel.