Um neue Mitarbeiter perfekt auf Witcher 4 vorzubereiten, nutzte CD Project eine ungewöhnliche Methode

Witcher 4 wurde angekündigt und viele Spieler freuen sich darauf. Die Arbeiten am Spiel bei Entwickler CD Projekt Red haben jedoch schon vor einigen Jahren begonnen – mit einer ungewöhnlichen Aufgabenstellung für neue Mitarbeiter.

Wie bereitet sich CD Projekt Red vor? Im Rahmen der Game Awards 2024 wurde The Witcher 4 mit einem langen Trailer angekündigt. Darin war die neue Protagonistin Ciri, Geralts Ziehtochter, zu sehen. Allein das sorgt bei den Fans für Aufregung.

Das verantwortliche Studio CD Projekt Red arbeitet natürlich schon wesentlich länger am neuen Spiel. Und obwohl das Team viel Erfahrung mit Rollenspielen hat, wollte man insbesondere neue Mitarbeiter in die richtige Stimmung für die düstere Welt der Hexer bringen.

Hierfür mussten sie bereits vor rund zwei Jahren eine Quest designen. Sie war aber nicht einfach nur eine Übung, die still und heimlich im Keller verschwand. Nein, diese Quest fand ihren Weg in den Vorgänger, The Witcher 3.

Zurück zu Geralt von Riva

Um welche Quest geht es? Mit dem 4.0-Update, das im Dezember 2022 erschien, wurden vor allem technische Aspekte von The Witcher 3 verbessert. Aber es gab auch eine neue Quest namens „Im Schatten des ewigen Feuers.“

Hierbei handelt es sich um die besagte Übung, bei der neue Mitarbeiter von erfahrenen Entwicklern begleitet wurden. Sie sollten Geralt ein weiteres Abenteuer bescheren und sich so mit seiner Welt, der Stimmung und dem Gameplay vertraut machen.

Die Quest schickt den Hexer in eine gruselige Höhle, wo Pestopfer eingesperrt wurden. Dort trifft er einen alten Hexer, der von einem Geist besessen ist. Die Quest ist klassische Witcher-Kost und ist deshalb wohl genau das Ergebnis, das sich die Verantwortlichen bei CD Projekt Red erwartet haben.

Wie es scheint, war man mit dem Resultat sehr zufrieden und baute es in The Witcher 3 ein. Laut dem Narrative Director des vierten Teils, Philipp Weber, war es der perfekte Start, um zurück in die Stimmung der Welt zu kommen (via x.com).

Denn, das darf man bei all dem nicht vergessen: The Witcher 3 ist nun fast 10 Jahre alt. Es erschien im Mai 2015 – an dieser Stelle dürft ihr euch alt fühlen.

Da so viel Zeit vergangen ist, war es sicherlich keine schlechte Idee, vor der eigentlichen Arbeit an The Witcher 4 noch ein wenig am Vorgänger zu üben. Fans des dritten Teils haben so zudem noch eine weitere Quest erhalten. Falls ihr den Trailer zu Witcher 4 gesehen habt, ist vielleicht eine Frage aufgetaucht: The Witcher 4: Was ist das für ein Monster, gegen das Ciri im neuen Trailer kämpft?