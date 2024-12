Witcher 4 erklärt, wie stark sich Ciri verändert hat, seit wir sie das letzte Mal gesehen haben

Auf den Game Awards 2024 wurde überrascht der erste Trailer zu The Witcher 4 gezeigt. Das große Augenmerk der Fans liegt dabei auf der neuen Protagonistin: Ciri. Bei einigen Spielern sorgt das aber für Verwirrung, denn eigentlich ist Ciri übermächtig. Das Studio verspricht aber, dass es alles Sinn ergeben wird.

Worum geht es? Auf den Game Awards 2024 wurde der erste Trailer zu The Witcher 4 präsentiert. In dem Cinematic Trailer sieht man auch Ciri als neue Protagonistin. Geralt hört man nur am Anfang als Erzähler. Obwohl der Trailer gut ankommt und Ciri allgemein eine beliebte Figur ist, haben einige Fans Bedenken.

Vor allem vor der Entwicklung von Ciri. Viele Fans glauben, dass Ciri kein Hexer sein kann und fragen sich, was eigentlich mit ihren gigantischen Kräften passiert ist, die man am Ende von The Witcher 3 sieht. In einem Interview mit GamesRadar+ sprach CD Project Red noch einmal über das Thema.

Zwischen Teil 3 und Teil 4 ist etwas passiert

Was sagt CD Project Red? Seit dem Release des Trailers hält sich das Studio hinter The Witcher 4 ziemlich vage mit Aussagen über die Geschichte und Lore. Viele Fans kritisieren, dass es eigentlich nicht sein kann, dass Ciri ein Hexer sei. Auch der Verbleib ihrer Fähigkeiten wirft Fragen auf.

In einem aktuellen Interview sprach Małgorzata Mitręga, Executive Producerin des Spiels, über die Veränderung von Ciri. Sie stellt dabei klar, dass Ciri nicht so unglaublich stark ist wie am Ende von Witcher 3. Sie habe sie stark verändert.

Die Diskrepanz zwischen ihrer totalen Übermacht am Ende des Vorgängerspiels und jetzt, mit den im Trailer gezeigten Fähigkeiten… irgendetwas ist dazwischen passiert. Małgorzata Mitręga über Ciris Veränderung (via GamesRadar)

Im Trailer sieht man, dass Ciri wie ein klassischer Hexer kämpft, sie hat aber augenscheinlich andere magische Fähigkeiten als beispielsweise Geralt. Ihre mächtigen Dimensionskräfte wie die Teleportation sieht man aber nicht. Mitręga sagt dazu, dass sie schneller und agiler geworden ist.

Im Zuge dessen stellt sie auch noch einmal klar, dass man sich stark mit der Lore, den Büchern und auch den etablierten Regeln der Vorgänger beschäftigt hat. Sie verspricht, dass man auf die Fragen um Ciris Fähigkeiten eine Antwort gefunden hat.

In dem Interview wird aber auch nicht spezifiziert, was genau aus Witcher 3 fortgesetzt wird. Das Rollenspiel hat diverse Enden, die sich auch bestimmte Spielerentscheidungen beziehen. Bisher sagte CD Project Red dazu nur, dass alle Enden wichtig seien. Wie das gemeint ist, ist aber unklar, da Ciri in manchen Enden auch zurückkehrt. Im Trailer zu The Witcher 4 verstecken sich auch symbolische Themen. Dazu interviewte MeinMMO-Chefredakteurin CD Project Red: „Es gibt immer Konsequenzen“ – Die geopferte Frau im neuen Witcher-Trailer bedeutet so viel mehr, als ihr denkt