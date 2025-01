Im neuen SciFi-RPG der Macher von Mass Effect spielt ihr eine Art Indiana Jones aus dem Jedi-Orden

In einer Q&A-Runde im Januar 2025 beantworteten die Entwickler von Exodus einige Fragen aus der Community. Dabei ging es unter anderem um die spielbare Fraktion des neuen SciFi-RPGs.

Was ist das für eine Fraktion? In Exodus schlüpft ihr in die Rolle von Jun, einem Abkömmling von Orion Aslan, einem legendären Traveler der Welt Lidon. In einer Q&A-Runde für den Januar 2025 (via YouTube) verrieten die Entwickler mehr über die Spielerfraktion.

Als Traveler seid ihr Teil einer Organisation, die im Zuge interstellarer Expeditionen Jagd auf uralte, außerirdische Artefakte sowie Technologien macht. Eine Art Indiana Jones mit SciFi-Anstrich, also. Es steckt aber noch mehr Disney in den Reisenden.

Es gibt Elemente, die sich elitär und etwas geheimnisvoll anfühlen sollen. Man kann sich ein wenig von den Jedi inspirieren lassen, aber es gibt keinen Jedi-Rat im Spiel, der eine übergreifende Struktur darstellt. Sie sind ein bisschen abtrünniger, ein bisschen unabhängiger, aber sie arbeiten immer noch auf ein gemeinsames Ziel hin, die Menschheit zu retten. Und ich denke, das ist eine verbindende Kraft, die sie auf ihren interstellaren Reisen begleitet und die sich in der Zeitlinie von den typischen Reisen unterscheiden. Executive Producer Chad Robertson in der Q&A auf YouTube

Der jüngste Gameplay-Trailer für Exodus:

Was verraten die Entwickler noch? Ihr spielt mit Jun zwar einen vorgeschriebenen Charakter, doch sollt ihr durch die Optionen in der Charaktererstellung ausreichend Möglichkeiten erhalten, um eure eigene Version des Protagonisten zu erstellen.

Vielmehr soll sich eure Version von Jun jedoch durch die Entscheidungen definieren, die ihr im Laufe des Abenteuers trefft. Bereits im September 2024 versprachen die Entwickler knallharte Entscheidungen sowie Konsequenzen. Dazu kommt die spielerische Progression, mit Skill-Bäumen und mehr, durch die ihr Einfluss auf euren Charakter nehmen könnt.

Zur Sprache kam auch das Thema Zeitdehnung. Da man auf seinen Reisen mit Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum heizt, vergeht die Zeit auf dem Heimatplaneten anders. Wenn man zurückkehrt, können eine oder auch vier Dekaden vergangen sein. Die Entscheidung, wer mit darf und wer zurückbleibt, hat daher spürbare Konsequenzen für jede Beziehung.

Einen offiziellen Release-Termin für Exodus gibt es übrigens noch nicht. Ein Anhaltspunkt ist allerdings die Möglichkeit, ein „Founder“ für das Spiel zu werden und es bereits frühzeitig zu unterstützen. Das ist – nach aktuellem Stand – nur bis zum 30. August 2025 möglich. Demnach dürfte das Spiel noch mindestens 8 Monate von der Veröffentlichung entfernt sein, potenziell aber noch deutlich länger.

Wer steckt hinter Exodus? Im verantwortlichen Studio Archetype Entertainment finden sich zahlreiche Veteranen, etwa von erfahrenen Entwicklern wie BioWare, Naughty Dog, Sony Santa Monica, Bethesda und 343 Industries. Vor allem der Einfluss durch die Mass-Effect-Franchise dürfte groß sein. Das unterstreichen bislang alle Trailer, etwa aus dem Dezember 2024: SciFi-RPG Exodus zeigt Gameplay, Fans von Mass Effect dürften schwer begeistert sein