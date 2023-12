Enttäuschte „Mass Effect“-Fans haben ein neues Spiel, auf das sie sich freuen können

„Exodus“ könnte das Spiel werden, das alle enttäuschten Mass-Effect-Fans zurückgewinnt. Doch die Story wird noch dramatischer.

In der vergangenen Nacht fanden die Game Awards statt. Dort wurden nicht nur viele bereits veröffentlichte Spiele ausgezeichnet, sondern auch jede Menge Games neu angekündigt. Eines davon dürfte so ziemlich allen Fans der Mass-Effect-Reihe ein vorfreudiges Funkeln in die Augen getrieben haben.

Die Rede ist von Exodus, das überall als Mischung von „Mass Effect“ und „Interstellar“ bezeichnet wird. Ein Single-Player-RPG mit jeder Menge SciFi und einer sehr dramatischen Spielmechanik.

Wer steckt hinter dem Spiel? Der Entwickler ist Archetype Entertainment – von dem hat man bisher kaum was gehört, aber das ist nicht schlimm. Denn das Studio besteht aus vielen Veteranen und hat ehemalige Mitarbeiter von BioWare, Naughty Dog, Sony Santa Monica, Bethesda und 343 Industries. Hier kommt also geballtes Talent zusammen.

Worum geht’s in Exodus? Der Trailer gibt bereits einen guten, ersten Eindruck vom Spiel – aber lasst es mich trotzdem zusammenfassen.

Die Menschheit hat das Zeitalter der Weltraumfahrt erreicht und ist damit wohl auch in den Konflikt mit einer Alien-Spezies geraten. Die sogenannten „Celestials“ gelten als die größte Bedrohung für die Menschheit. Ein hoch entwickeltes Volk, das offenbar wenig Freude an den Menschen hat und sie aufhalten will.

Dem entgegen stehen die „Traveler“, die durch die Galaxie reisen, um für die Menschheit neue Planeten und Technologien zu finden. Doch diese Traveler sind nicht einfach nur Helden, sondern sie bringen jedes Mal große Opfer, wenn sie sich auf die Reise begeben. Denn für die Reise nutzen sie besondere Portale, die ihre Schiffe auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen.

Knapp 40.000 Jahre in der Zukunft spielen einige Aspekte des Spiels.

Und genau hier kommt die Parallele zum Film „Interstellar“ ins Spiel. Denn bei der Reise mit Lichtgeschwindigkeit verändert sich die Wahrnehmung der Zeit. Während im Raumschiff nur wenige Tage vergehen, tickt die Zeit im Rest des Universums deutlich schneller – nach einer solchen Reise sind Jahre oder Jahrzehnte vergangen. Menschen, die man kennen und lieben gelernt hat, sind gealtert oder längst gestorben.

Daher wird sich die Geschichte des Spiels wohl über mehrere Jahrhunderte oder gar Jahrtausende erstrecken – man ist eben im Auftrag der Menschheit unterwegs und opfert dafür viele andere Aspekte des Menschseins.

Unsere Kollegen von der GameStar durften deutschlandweit als einzige bisher mit den Entwicklern über das Spiel sprechen: Mass Effect 5 bekommt einen Rivalen

Wer noch mehr Hintergrundinfos will, sollte übrigens einen Blick auf die offizielle Webseite des Spiels werfen – da gibt es bereits einige kleine Videos für Story-Liebhaber.

Einen zweiten Trailer, mit mehr Story, haben wir hier für euch:

Wie sieht das Gameplay aus? Auch wenn der Cinematic-Trailer bisher nur wenig Gameplay-Szenen in einem sehr frühen Zustand zeigt, scheint das doch sehr actionlastig zu sein und an „Deckungs-Shooter“ zu erinnern.

Inwiefern es hier Rollenspiel-Aspekte gibt, mit Talenten und übernatürlichen Fähigkeiten, die im Zweifel mit Technologie erklärt werden, das bleibt noch abzuwarten, bis mehr Details enthüllt werden.

Dass hinter dem Spiel einige Leute stecken, die auch an Mass Effect mitgearbeitet haben, der Gedanke drängt sich ohnehin beim Betrachten des Trailers auf. Die Art, wie Waffen an der Rüstung befestigt sind, der Deckungskampf und sogar die Lauf-Animationen dürften bei vielen ein leicht amüsiertes Stirnrunzeln hervorrufen, frei nach dem Motto „Das habe ich doch schonmal gesehen“.

Auch die Sprünge durch große „Portale“, die auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, erinnert stark an Mass Effect – immerhin waren die „Masse-Effekt-Portale“ ziemlich genau das gleiche, nur ohne die zeitliche Komponente.

Cortyn meint: Von all den Trailern der Game Awards war es Exodus, der mich am stärksten beeindruckt hat und in mir die beinahe kindliche Vorfreude hervorrief – obwohl wir bisher viel zu wenig wissen. Wenn die Entwickler es allerdings schaffen, interessante und liebenswerte Charaktere mit ansprechendem Gameplay und einer Story zu verknüpfen, die schon jetzt nach herzzerreißender Dramatik klingt, dann könnte Exodus eines der wichtigsten Spiele der nächsten Jahre sein.

Ob Exodus all das halten kann, was der Trailer schon jetzt verspricht, werden wir sicher in den kommenden Monaten erfahren, wenn der Release näher rückt. Doch zumindest für den Augenblick bin ich zuversichtlich optimistisch und freue mich auf eine spannende SciFi-Geschichte, die hoffentlich die Leere füllen kann, die Mass Effect 3 bei so vielen von uns hinterlassen hat.

Wie ist euer erster Eindruck von Exodus?