Chef von Microsoft verrät: Black Ops 6 bricht Rekorde – Nie wurde ein Call of Duty zum mehr Release mehr gespielt

Call of Duty: Black Ops 6 hatte den erfolgreichsten Release in der Geschichte von Call of Duty und boostet Verkäufe auf PS5 und Steam.

Call of Duty: Black Ops 6 erschien am 25. Oktober. Seither stürzen sich zahlreiche Spieler in den Shooter und testen die verschiedenen Spielmodi. Black Ops 6 bietet eine Solo-Kampagne, einen Multiplayer und einen rundenbasierten Zombie-Modus, den sich CoD-Veteranen schon beim letztjährigen Modern Warfare wünschten.

Und auch wenn die Wertungen eher gemischt sind und viele Spiele noch Verbesserungsbedarf sehen, kann sich der neuste Ableger der Call-of-Duty-Reihe über einen erfolgreichen Release freuen. Das verriet zumindest Microsoft-CEO Satya Nadella in einem Earnings Call des Unternehmens.

Was ist ein Earnings Call? In einem Earnings Call besprechen Unternehmen die Finanzergebnisse eines bestimmten Zeitraums und präsentieren diese Investoren. Häufig gibt es im Anschluss noch eine Art Diskussionsrunde, bei der Investoren Fragen stellen können.

Black Ops 6 feiert erfolgreichsten CoD-Release

Was sagt der Microsoft-CEO? In dem Earnings Call teilte Microsoft-CEO Satya Nadella, dass Call of Duty: Black Ops 6 den erfolgreichsten Release in der Geschichte von Call of Duty feierte.

Nie habe ein Call of Duty am Release-Tag mehr Spieler gehabt. Obendrein habe man einen Rekord an neuen Game-Pass-Abonnenten am Launch-Day aufgestellt sowie die Verkäufe von Call of Duty im Vergleich zum Vorjahr auf PS5 und Steam gesteigert (via Microsoft.com).

Satya Nadella sagt: „Die Veröffentlichung von Black Ops 6 in der vergangenen Woche war die größte Call-of-Duty-Veröffentlichung aller Zeiten und stellte einen Rekord für Day-1-Spieler sowie für neue Game-Pass-Abonnenten am Tag der Veröffentlichung auf. Und auch die Verkaufszahlen auf PlayStation und Steam stiegen im Vergleich zum Vorjahr um über 60 %.“

Warum wird CoD bei Microsoft besprochen? Microsoft gab im Januar 2022 bekannt, dass sie Activision-Blizzard kaufen wollen und damit den CoD-Publisher Activision übernehmen. Der Deal wurde am 13. Oktober 2023 abgeschlossen.

Erfolg trotz Kritik

Black Ops 6 und Treyarch dürfen sich also laut Satya Nadella über einen erfolgreichen Release freuen – und das, obwohl es durchaus Kritik am Spiel gibt. Die Spieler kritisieren vor allem die zu kleinen, teils chaotischen Maps und die Spawns im Multiplayer. Manche Spieler werden obendrein von Spielabstürzen geplagt.

Es gibt aber auch Lob aus der Community. Die Kampagne und der Zombie-Modus kommen bei vielen Spielern gut an und auch das neue Omni-Movement macht einigen Spaß: „Sie haben nach 4 Jahren wieder ein gutes Spiel gemacht“ – Black Ops 6 erinnert Spieler daran, wie gut Call of Duty sein kann