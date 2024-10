„Sie haben nach 4 Jahren wieder ein gutes Spiel gemacht“ – Black Ops 6 erinnert Spieler daran, wie gut Call of Duty sein kann

Fans von Call of Duty haben ihre ersten Stunden in Black Ops 6 verbracht und sich eine Meinung gebildet. Viele loben das Spiel, es gibt aber auch Kritik.

Call of Duty: Black Ops 6 ist seit dem 25. Oktober draußen. Die ersten Spieler hatten inzwischen Zeit, sich einen Eindruck vom Spiel zu verschaffen und mit ihren Meinungen auf Reddit und in den Steam-Reviews hausieren zu gehen. Dabei kamen viele positive, aber auch einige negative Stimmen zusammen.

Wie kommt Black Ops 6 bei Spielern an? Gleichermaßen gut und schlecht. Es gibt durchaus viel Lob, aber die Community hat auch einige klare Mängel festgestellt, die sie dem Spiel negativ auslegen.

Die gespaltene Meinung der Spieler ist auch in den Rezensionen von Black Ops 6 auf Steam zu sehen. Dort steht der Shooter nach rund 1.800 Bewertungen bei „ausgeglichen“. Hier sind aber vor allem technische Probleme wie Spielabstürze ein häufig genannter Kritikpunkt.

„Es ist wie Cold War, aber besser“

Was loben die Spieler? Das größte Lob gebührt wohl dem Zombie-Modus. Dieser ist in Black Ops 6 wieder rundenbasiert und kommt daher extrem gut bei den Fans an. Ein Nutzer auf Reddit schreibt: „Die neuen Zombies sind großartig. Das ist die Version der Zombies, die ich mir gewünscht und auf deren Rückkehr ich gewartet habe.“ Ein anderer Nutzer antwortet darauf: „Es sieht viel besser aus und spielt sich viel besser als Cold War, und das habe ich geliebt.“

Auch die Kampagne wird viel gelobt. Zwar klingen besonders auf Steam viele Rezensionen scherzhaft, wenn sie schreiben, dass eine einzelne Mission länger als die gesamte Kampagne von Modern Warfare 3 sind, aber das war tatsächlich ein großer Kritikpunkt des Vorgängers. Ein Spieler lobt: „Die BO6-Kampagne ist eine Erinnerung daran, wie großartig eine CoD-Kampagne sein kann.“ (via Reddit).

Beim Multiplayer ist die Community etwas zwiegespalten. Es gibt viel Kritik an verschiedenen Ecken, aber einige Spieler sind zufrieden. Im Vergleich zu Black Ops: Cold War wird beispielsweise „das bessere Movement“ hervorgehoben (via Reddit). Insgesamt kommen aber auch das Prestige-System, die Waffen-Tarnungen und andere Randkriterien gut an.

Insgesamt ziehen mehrere Spieler ein positives Fazit. Auf Steam ist die folgende Review zu lesen: „Black Ops 6 ist mit der größte Spaß, den ich seit langer, langer Zeit mit einem Call of Duty erlebt habe.“ Eine andere Rezension auf Steam zieht das Fazit: „Sie haben nach etwa 4 Jahren wieder ein gutes Spiel gemacht.“

Kritik für Spawns, Maps und technische Mängel

Was kritisieren Spieler? Es gibt viel Kritik für die Spawns im Multiplayer von Black Ops 6 (via Reddit). Nicht selten kommt es vor, dass Spieler nach einem Tod direkt in einem Gunfight oder vor dem Waffenlauf eines Gegners respawnen.

Außerdem werden die Maps bemängelt, genauer gesagt deren Größe. Ein Nutzer erhielt jedoch auf Reddit viel Zustimmung für die Theorie, dass nicht die Maps das Problem seien, sondern das Movement. In Black Ops 6 könnt ihr euch sehr schnell bewegen und der Spieler glaubt, dass man eine Map einfach zu schnell komplett überqueren kann.

Ansonsten gibt es Kritik an der Performance, an Spielabstürzen und anderen technischen Problemen. Das sind allerdings Mängel, die nicht bei jedem Spieler gleich auftreten. MeinMMO-Redakteur Dariusz hat beispielsweise keine Abstürze oder Ähnliches, nur wiederkehrenden Paketverlust. Für diesen gibt es aber einige Ansätze, die man zum Lösen probieren kann: CoD BO6: Packet Burst Fix – So könnt ihr das nervige Problem beheben