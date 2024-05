Ubisofts „CoD-Killer“ XDefiant ist zum Release für viele unspielbar, der Chef antwortet salopp

XDefiant hat zum Release Probleme. Viele Spieler können nicht spielen. Der Chef des Shooters antwortet humorvoll und sagt, sein Team arbeite bereits an der Lösung.

Was ist das für ein Spiel? XDefiant ist ein Arena-Shooter von Ubisoft, der am 21. Mai 2024 als F2P-Titel auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erschienen.

In XDefiant habt ihr verschiedene Fraktionen aus Ubisoft-Titeln zur Auswahl, die ihr als spielbare Klasse wählen könnt

Zu den Fraktionen zählen unter anderem die Freiheitskämpfer aus Far Cry 6 oder die Cleaner aus The Division.

Gespielt werden verschiedene PvP-Modi wie Vorherrschaft und Payload.

XDefiant besitzt eine einfache und intuitive Waffenhandhabung mit geringem Rückstoß. Außerdem ist das Movement des Shooters vergleichsweise schnell.

Ihr könnt bei der Zusammenstellung eures Loadouts aus verschiedenen Gadgets wie Granaten und Waffen wählen, die ihr zusätzlich mit unterschiedlichen Aufsätzen modifizieren könnt.

In der Community von Call of Duty bekam XDefiant besonders große Aufmerksamkeit, weil es in den lockeren Modi ohne SBMM auskommt. Das System ist vor allem bei aktiven Spielern sehr unbeliebt, weshalb es positiv aufgenommen wurde, dass XDefiant SBMM nur in Ranked-Modi haben soll.

Server gehen in die Knie

Wieso ist XDefiant zum Release unspielbar? In den sozialen Medien berichten viele Spieler, dass sie zum Release am 22. Mai nicht spielen konnten. Offenbar kämpften die Server mit Problemen (via Reddit). Zwar schafften es die Spieler ins Spiel, bekamen dort allerdings die Fehlermeldung, dass kein Match gefunden werden konnte.

Mark Rubin, Executive Producer bei Ubisoft und der Chef von XDefiant, hat bereits bestätigt, dass es Server-Probleme gibt und das Team an einer Lösung arbeite. Auf x.com schreibt er salopp: „Die Matchmaking-Server machen boom. Wir arbeiten daran.“

XDefiant hatte schon in jüngsten Tests Probleme

Viele Shooter-Fans schauen gespannt auf XDefiant und den Release-Zustand des Spiels. In der ersten Open-Beta konnte Ubisofts F2P-Titel viele Spieler überzeugen. Das Movement war schnell und flüssig, das Gunplay gelungen und die Möglichkeit, ohne SBMM zu spielen, war für viele ein Segen.

In den jüngsten Tests konnte XDefiant allerdings weniger überzeugen. Immer wieder machten der Netcode und das Social-System Probleme. Auch das Movement wurde kritisiert. Das fühle sich anders, komisch und weniger flüssig an, als in der ersten Open-Beta.

Wie XDefiant jetzt zum vollwertigen Release ankommt, wird sich zeigen, wenn die Server über eine längere Zeit stabil laufen und sich die Spieler einen richtigen Eindruck verschaffen konnten. In der Open-Beta konnte XDefiant MeinMMO-Redakteur Dariusz überzeugen. Diesen positiven Eindruck muss der Shooter jetzt zurückgewinnen: XDefiant zeigt Call of Duty, wie gut ein Shooter auch ohne 70€-Preisschild sein kann