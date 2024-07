Die größte Konkurrenz für CoD erhält heute eine neue Fraktion und einen Modus, auf den Fans schon lange warten

Bereits seit Mai können Spieler den Ubisoft Shooter XDefiant spielen. Jetzt geht die CoD-Konkurrenz in ihre erste Season und hat gleich ein großes Update dabei.

Was ist das für ein Spiel? XDefiant ist ein Shooter von Ubisoft, der sich stark an Call of Duty orientiert. Eine Besonderheit, die vor allem bei Fans alter CoD-Teile beliebt ist, ist das fehlende SBMM (Skill Based Matchmaking), auf das bewusst verzichtet wurde. In den normalen Runden treffen also Anfänger und Profis aufeinander.

Spieler, die keine schlechten Gegner finden, seien selbst die schlechten Gegner, findet sogar der Chef des Spiels. Nachdem es seit der Veröffentlichung eher ruhig um den Shooter geworden war, möchte die CoD-Alternative jetzt mit seiner ersten Season und einem großen Update auffahren. Bereits heute erscheint das Update für die Season 1.

Hier könnt ihr den Trailer zur Season 1 von XDefiant sehen:

Auch die deutsche Polizei ist jetzt im Spiel

Was gibt es für Neuerungen? Für die erste Season haben sich die Entwickler von XDefiant gleich eine Vielzahl an Änderungen für das Spiel ausgedacht. Die wichtigste Neuerung ist wohl die neue Fraktion mit dem Namen GSK. Das steht für Grenzschutzkommando und ist eine Einheit aus Rainbow Six, die an die deutsche Polizei angelehnt ist.

Die Fraktion hat wieder zwei verschiedene Klassen mit unterschiedlichen Tools.

Die eine Klasse hat einen Schock-Stacheldraht dabei, um Gegnern den Weg zu versperren.

Die andere Klasse hat ein aktives Verteidigungssystem, das Granaten und andere explosive Gegenstände von Gegnern abfängt.

Beide Klassen der Fraktion tragen einen ballistischen Helm, welcher den Schaden von Headshots reduziert. Außerdem haben beide Klassen einen ballistischen Schild als ultimative Fähigkeit. Der Schild kann Kugeln der Gegner nicht nur blockieren, er kann die Gegner auch blenden, wenn sie zu nah herantreten.

Die erste Season bringt auch neue Skins.

Was bietet die Season noch für Neuerungen? Die erste Season von XDefiant bringt auch gleich drei neue Karten. Zum Start der Season ist erstmal nur die Karte Clubhouse neu dabei. Im Laufe der Season sollen aber noch zwei weitere Karten folgen:

Daytona – eine Karte, die auf einer Rennstrecke spielt.

Rockefeller – eine Karte, die am berühmten Rockefeller Plaza spielt und sogar den bekannten geschmückten Tannenbaum zeigt.

Neben den neuen Karten gibt es noch einen neuen Battlepass mit kostenlosen Waffen wie dem Sturmgewehr LVOA-C oder einer abgesägten Schrotflinte als Zweitwaffe.

Zusätzlich lassen sich die Waffen jetzt höher leveln und es gibt einen neuen Ranglisten-Modus, der auch Belohnungen für die Spieler bereithält.

Neuer Spielmodus ist ein langer Fan-Wunsch

Was ist das für ein neuer Spielmodus? Bereits seit dem ersten öffentlichen Test von XDefiant wünschen sich die Fans den Kult-Spielmodus Capture The Flag für das Spiel. Bereits vor einem Jahr fragte der erste Nutzer auf Reddit nach dem Modus. Mit der ersten Season des Shooters werden die Fan-Wünsche erhört und der Modus kommt als Neuerung ins Spiel.

Bei dem Spielmodus muss euer Team die gegnerische Flagge stehlen und die eigene Flagge verteidigen. Wer als Erstes vier feindliche Flaggen gestohlen und sicher zum Abgabepunkt gebracht hat, gewinnt das Spiel. Das große Update wird auch neue Spieler ins Spiel bringen. Ob die jedoch lange bleiben ist unklar, zuletzt diskutierte die XDefiant-Community, ob das Spiel nicht zu „schwitzig“ sei: Spieler befürchten, XDefiant ist zu schwitzig für normale Spieler, aber ein Teil der Community findet das gut