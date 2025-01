Einer der besten Weltkriegs-Shooter wird heute noch von tausenden Spielern auf Steam gezockt, kostet gerade so viel wie ein Eis zum Mitnehmen

Für den Preis einer Kugel Eis bekommt ihr mit Battlefield 1 derzeit einen der besten Weltkriegs-Shooter auf Steam praktisch hinterhergeworfen.

Von welchem Shooter ist die Rede? Gemeint ist Battlefield 1. Der Ego-Shooter wurde vom EA-Studio DICE entwickelt und kostet im Rahmen einer großen Rabatt-Aktion auf Steam nur 1,99 € – also in etwa so viel wie eine Kugel Eis. Das Angebot gilt noch bis zum 10. Februar.

Einen Trailer zu Battlefield 1 seht ihr hier:

Solo-Kampagne und verschiedene Multiplayer-Modi

Was bietet das Spiel? Anstelle einer zusammenhängenden Geschichte erzählt Battlefield 1 kürzere „War Stories“. So erlebt ihr den Ersten Weltkrieg nicht aus der Sicht einer einzelnen Person, sondern mehreren. Im Verlauf dieser Geschichten reist ihr zudem an unterschiedliche Kriegsschauplätze.

In einer Mission zieht ihr zum Beispiel an der Seite von Lawrence von Arabien gegen das Osmanische Reich in den Krieg und vernichtet einen Panzerzug, während es euch in einer anderen Geschichte in die italienischen Alpen verschlägt.

Im Multiplayer-Modus, der das Spiel bis heute am Leben hält, taucht ihr in Schlachten mit bis zu 64 Spielern pro Karte ein. Hier bekommt ihr mehrere Spielmodi:

In „Eroberung“ besetzt ihr feindliche Sektoren, wobei ihr auch auf Fahr- und Flugzeuge zugreifen könnt

Im „Vorherrschaft“-Modus liegt der Fokus auf Gefechten, die zwischen Infanterie im Nahkampf ausgetragen werden

„Operationen“ lässt zwei Teams gegeneinander auf mehreren Karten antreten

Auch nach 8 Jahren spielen es noch Tausende

Lohnt es sich überhaupt noch, in Battlefield 1 einzusteigen? Das Spiel ist bereits acht Jahre alt und auch nicht mehr der neueste Battlefield-Ableger – die Frage ist also durchaus berechtigt. Trotz seines Alters bleibt Battlefield 1 aber eines der besten Spiele der Reihe: Das spiegeln auch die 86 % positiven Bewertungen auf Steam wider.

Wenn ihr euch das Spiel vor allem für den Multiplayer holen wollt, dann habt ihr Glück: Allein über Steam spielen immer noch rund 12.000 Leute regelmäßig Battlefield 1 (via steamdb.info). Bedenkt man, dass viele sich das Spiel wohl direkt über den EA-Klient gekauft haben, fällt die tatsächliche Spielerzahl höher aus.

Im Oktober 2024 bekam Battlefield 1 in einem großen Update den EA Anticheat. Der ist umstritten, soll aber tatsächlich gegen die Cheater geholfen haben. In einem Reddit-Thread, der zum Release des Updates geöffnet wurde, berichteten viele Spieler, dass sie seitdem kein so großes Problem mehr mit ihnen hatten.

Über das nächste Battlefield halten sich die Verantwortlichen noch verdeckt. So ist zum Beispiel immer noch nicht bekannt, wann es erscheinen oder welches Setting es überhaupt bedienen soll. Dem EA-Chef zufolge soll der neue Shooter jedoch „hohe Priorität“ haben – mehr dazu lest ihr hier: Der Chef von EA spricht in großen Tönen über das nächste Battlefield: „Eines der ambitioniertesten Projekte unserer Geschichte“