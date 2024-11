Ein 9 Jahre altes Spiel bringt Ubisoft fast so viel Geld wie die gesamte Reihe Assassin’s Creed

Ubisofts hat in den vergangenen 9 Jahren sehr viel Geld mit einem einzigen Spiel verdient – sogar mehr, als die gesamte „Far Cry“-Reihe in die Kassen spülte.

Um welches Spiel geht es? Ubisoft hat in dem jüngsten Finanzbericht des Unternehmens vom 30. Oktober 2024 bekannt gegeben, dass sie mit dem Rainbow Six: Siege über 3,5 Milliarden Euro verdient haben.

Damit liegt der im Dezember 2015 veröffentlichte Taktikshooter nur knapp hinter den Einnahmen der gesamten Reihe Assassin’s Creed, mit der Ubisoft 4 Milliarden Euro verdient hat.

Spielereihen wie Far Cry (2 Milliarden €), Ghost Recon und The Division (beide 1 Milliarde €) liegen damit hinter Rainbow Six: Siege, obwohl sie in der Zwischenzeit sogar mehrere neue Spiele erhielten.

Einen Cinematic-Trailer zu Rainbow Six: Siege könnt ihr euch hier ansehen:

Der Erfolg lebt von Skins und Battle Pässen

Wie brachte der Shooter so viel Geld ein? Rainbow Six: Siege erhält seit dem Release vor etwa 9 Jahren regelmäßig Updates. Jedes Jahr erscheinen bis zu 4 Seasons, die einen neuen spielbaren Operator, eine Map und seit einigen Jahren auch einen neuen Battle Pass bringen.

Die Spieler müssen also nicht wie bei Call of Duty regelmäßig ein neues Spiel kaufen, können dafür ihr Geld in kosmetische Inhalte stecken – und davon gibt es in dem Shooter einige. Ihr könnt Waffen-Skins, neue Uniformen, Kopfbedeckungen oder sogar Lackierungen für eure Drohnen kaufen.

Hinzu kommen die gesonderten Elite-Skins, die sogar Animationen im Sieger-Bildschirm besitzen sowie E-Sport-Tarnungen. Außerdem ist der neuste Battle Pass extra reizvoll für Spieler, denn er gibt früheren Zugriff auf den neuen Operator einer Season.

Seit dem 30. Januar 2024 gibt es sogar einen Marktplatz in Rainbow Six: Siege, auf dem Spieler ihre Skins mit anderen Spielern handeln können. Auch da verdient Ubisoft mit und lässt sich 10 % des Verkaufspreises eines Skins schmecken.

Ist Rainbow Six: Siege immer noch beliebt? Durchaus. Wir kennen zwar nur die Spielerzahlen von Steam und nicht die von Xbox, PlayStation oder dem Ubisoft-Launcher, aber allein auf Steam hatte Rainbow Six: Siege im Oktober 2024 durchschnittlich 44.400 Spieler (via Steamcharts). Damit hatte der Shooter auf Steam mehr Spieler als beispielsweise Overwatch 2, Helldivers 2 oder Destiny 2.

Rainbow Six: Siege hat im Shooter-Bereich einfach wenig direkte Konkurrenz. Zwar gibt es eine ganze Reihe von Taktikshootern, doch in kaum einem Spiel können Spieler durch Map-Zerstörung und Fähigkeiten einen ähnlichen Einfluss auf die Strategie nehmen. Deswegen ist Rainbow Six: Siege weiterhin in unserer Liste mit den 25 besten Shootern 2024.