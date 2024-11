Nach Ärger mit der Gegenwart, geht es für den großen Shooter von EA zurück zum Anfang

Der „Original Royale“-Modus, der das Spiel wieder ins Jahr 2019 versetzt, wird wohl Veteranen genauso ansprechen wie Spieler, die das Spiel durch die letzten Kontroversen verloren hat. Bereits bei Fortnite hat man gesehen, wie erfolgreich ein solcher klassischer Modus sein kann: Fortnite tut genau das Gegenteil davon, was es sonst so gut macht – Und trifft total ins Schwarze

Was bringt die Season noch für Veränderungen? Der neue klassische Modus „Original Royale“ ist nicht die einzige Änderung in Season 23. Apex Legends bringt obendrein eine große Veränderung für Lifeline. Die Supporterin wurde überarbeitet und kann nur aggressiver gespielt werden.

Auch bei den Karten wird es richtig Old School. Zur Auswahl steht nur die Original-Königsschlucht-Karte mit den Orten von damals. Auch der Schaden, den die Zone an den Charakteren verursacht, ist genau wie im Jahr 2019.

Was ist das für ein neuer Modus? Die Entwickler von Apex Legends haben sich wohl am Erfolg des „Fortnite Classic“-Modus orientiert und bringen jetzt mit dem Modus „Original Royale“ die Ursprungsversion von Apex Legends zurück ins Spiel.

Was ist aktuell bei Apex Legends los? Der große Shooter von EA kämpft bereits seit längerem mit vielen verschiedenen Problemen. Die Stimmung in der Community ist nicht gut und immer wieder kommt es zu Kritik wegen Entscheidungen und Fehltritten der Entwickler.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to