Steam zeigt auf eurem Profil fast nie die richtige Anzahl an Spielen, aber woran liegt das?

Dort könnt ihr auch sehen, wie viele Spiele sich in eurem Besitz befinden. Der Rechner bietet euch auch genauere Daten über eueren Account, zum Beispiel wie viele Free2Play Games ihr habt und wie viele Spiele ihr für wie viele Stunden gespielt habt. Ein Spieler will von einem Steam-Konkurrenten wissen, ob er seine vielen Spiele vererben darf – Sie antworten

Wie komme ich an eine genauere Zahl? Die Website Steamdb.info bietet einen Rechner an, der euch erlaubt zu errechnen wie viel ihr für eure Spiele ausgegeben habt, wenn ihr immer zum niedrigsten Preis eingekauft hättet oder wenn ihr jetzt nochmal alle Spiele kaufen würdet.

Für Nutzer ist es also schwierig nachzuvollziehen, wie sich die Unterschiede zwischen der Steam-Bibliothek und der Anzahl im Profil wirklich zusammensetzt, aber es gibt einen Weg an eine genauere Zahl zu kommen.

Steam zählt nämlich nicht alle eure Spiele zum „Steam Account Game Library Count“ also zur „Anzahl der Spiele in der Steam-Konto-Bibliothek“. Welche Ausnahmen es gibt, erklären wir euch.

Um welche Zahl geht es genau? Wenn ihr euer Steam-Profil öffnet, seht ihr an der rechten Seite unter euren Abzeichen einen Eintrag Spiele und eine Zahl. Diese Zahl soll euren Freunden zeigen, wie viele Spiele ihr habt. Doch die Zahl, die dort steht, ist oft nicht die Anzahl an Spielen, die ihr tatsächlich habt.

Wer schonmal einen Blick auf sein Steam -Profil geworfen hat, weiß, dass Steam allen anzeigt, wie viele Spiele in eurem Besitz sind. Wenn euch die Zahl mal etwas zu niedrig vorkam, hattet ihr recht. Die Anzahl der Spiele unterscheidet sich von der wahren Anzahl. Wir erklären euch, warum das so ist.

