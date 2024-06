Eine der bekanntesten Szenen in Indiana Jones gibt es nur, weil Harrison Ford krank war

Manchmal sind die besten Momente in einem Film dem Zufall oder einer spontanen Idee zu verdanken. So war es auch bei einer ikonischen Szene aus Indiana Jones.

Um welche Szene geht es? Erinnert ihr euch an diesen Moment im ersten Teil von Indiana Jones, wo Harrison Ford alias Indy auf einem Marktplatz steht und kurz davor ist, sich ein dramatisches Duell mit einem Säbelkämpfer zu liefern?

Die beiden Männer werden von einer Schar Schaulustiger umgeben und alles wartet gespannt auf den Moment, dass Indy den Herausforderer mit dem Säbel duelliert.

Aber es kommt anders als gedacht. Während der in schwarze Gewänder gehüllte Schwertkämpfer wild mit seiner Waffe umherwirbelt, zieht Indiana Jones kurzerhand seinen Revolver und schießt den armen Kerl über den Haufen. Daraufhin dreht er sich zur Kamera. Sein Gesicht in diesem Moment spricht Bände: Er hatte einfach keine Lust auf ein ehrenhaftes Duell.

Hier seht ihr die Szene:

Die Auflösung der Szene passt gut zur Figur des Abenteurers Indiana Jones. Er will sich nicht lange mit dieser unerwünschten Situation aufhalten und wählt den einfachen Weg, der ihn abgebrüht und cool wirken lässt.

Diese Szene stand so aber nicht im Drehbuch und wurde erst am Set geändert. Der Grund dafür: Eine grassierende Krankheit, die das Team und die Schauspieler in ihrer Arbeit einschränkte.

Der kranke Harrison Ford hatte keine Lust auf einen Kampf

Was geschah am Set? Teile des Drehteams waren zu dieser Zeit an Dysenterie erkrankt. Dabei handelt es sich um eine Entzündung des Darms, die durch Bakterien hervorgerufen wird. Erkrankte erleiden unter anderem Bauchschmerzen oder haben Durchfall (via flexikon.doccheck.com)

Auch Harrison Ford war davon betroffen. Als der Tag kam, an dem der Schauspieler mit der Peitsche in der Hand gegen seinen Widersacher antreten sollte, wandte sich Ford an Regisseur Steven Spielberg, der bei seinen Dreharbeiten ganz eigene Rituale pflegt.

Ford bat um eine Änderung der Szene. CNN gegenüber erinnert sich der Schauspieler an diese Zeit:

Wir sollten einen viertägigen Peitschen- und Krummsäbelkampf auf einem Marktplatz filmen. Und ich litt an Dysenterie, ebenso wie viele Crewmitglieder. … Also lag es an mir zu sagen: „Hör mal, ich kann nicht lange außerhalb der Umkleidekabine bleiben. Sollten wir darüber nachdenken, die Szene zu kürzen?“ Und Steven sagte: „Ich habe gerade selbst darüber nachgedacht!“ Harrison Ford via CNN

Also entschied man sich um und ließ Indiana Jones zur unehrenhaften Methode greifen. Wer sich weniger darüber gefreut haben dürfte, war der Schauspieler Terry Richards, der den Schwertkämpfer spielte.

Laut Harrison Ford hatte der nämlich rund vier Monate für den Kampf geprobt. Alles umsonst, weil die Umstände eine Änderung im Drehbuch erforderten.

Trotzdem, oder gerade durch diese Änderung wurde die Szene sehr bekannt und gehört zu den ikonischen Momenten der Figur Indiana Jones. Die lässige Art passt einfach gut zu ihm, außerdem ist es fraglich, ob er gegen einen routinierten Schwertkämpfer im Nahkampf überhaupt eine Chance gehabt hätte, Peitsche hin oder her.

Was haltet ihr von der Szene? Wusstet ihr, dass sie ursprünglich anders aussehen sollte? Kennt ihr noch weitere, interessante Fakten rund um Indiana Jones? Falls ja, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Harrison Ford erträgt den Gedanken an den Ruhestand übrigens nicht und arbeitet deshalb mit 81 Jahren noch immer.