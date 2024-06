Der Star aus 50 Shades of Grey Star brauchte Therapie nach einem Horrorfilm, der in Berlin spielt

Dreharbeiten von Horrorfilmen können Schauspieler unter Umständen emotional ziemlich herausfordern und auch nach der Arbeit weiter beschäftigen. So ging es auch der Hauptdarstellerin aus 50 Shades of Grey, die beim Remake eines Horrorfilm-Klassikers mitwirkte.

Um welche Schauspielerin geht es? Dakota Johnson kennen viele von euch vermutlich aus 50 Shades of Grey und den nachfolgenden Teilen. Wer die Reihe bisher ignoriert hat und an Superhelden interessiert ist, hat Johnson deshalb vielleicht eher in Madame Web gesehen. Der Marvel-Film aus diesem Jahr fiel bei Kritik durch und hat bei Rotten Tomatoes einen Schnitt von lediglich 11 %.

Dakota Johnson hat aber noch einige andere, durchaus bemerkenswerte Filme gedreht. Etwa das Remake eines italienischen Horrorfilms, der längst als Klassiker und Kultfilm gilt. Und wie es bei Horrorfilmen oft so ist, kann die Arbeit daran Nachwirkungen haben.

Die Hauptrolle im Remake eines Genre-Klassikers

Um welchen Film geht es? Suspiria aus dem Jahr 2018 ist das lose Remake eines italienischen Horrorfilms mit demselben Namen von 1977. Das Original stammt von Dario Argento, dem wohl wichtigsten Vertreter des italienischen „Giallo“-Kinos, einem Subgenre des Thrillers, das aufgrund seiner brutalen Mordszenen sehr nah am Horrorfilm ist.

Das Remake von Suspiria stammt von Luca Guadagnino (Call me by your name, Challengers). Darin spielt Dakota Johnson eine angehende Tänzerin namens Susie, die einer Berliner Tanzschule beitreten möchte. Schnell feiert sie erste, kleine Erfolge und wird einer wichtigen Figur innerhalb der Schule. Wie es bei Horrorfilmen aber nun mal so ist, trügt der Schein und bald treten die düsteren Seiten der Geschichte hervor.

Der Film ist unter anderem aufgrund der starken Emotionen der Hauptfigur, aber auch der Horrorelemente sicher nichts für jeden Zuschauer. Einen solchen Film zu drehen, kann auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler vor der Kamera herausfordernd sein.

Manche brachte es sogar an ihre körperlichen und psychischen Grenzen, denkt bloß an Shelley Duvall in Shining. In anderen Fällen sind die Mitarbeiter am Set Grund für Stress, wenn wie bei Mad Max: Fury Road der Hauptdarsteller dazu neigt, anstrengend zu sein.

Wie erlebte Dakota Johnson die Dreharbeiten? Die Arbeit selbst hätte großen Spaß gemacht, erzählt die Schauspielerin heute. Am Set wäre es sehr lustig gewesen, ja sogar fröhlich.

Allerdings habe sie durch ihre Rolle viele Emotionen in sich aufgenommen und sie nach den Dreharbeiten nicht ohne Hilfe wieder abschütteln können:

Wenn ich an einem Projekt arbeite, stelle ich manchmal fest, dass ich – ich schäme mich dafür nicht – ein sehr durchlässiger Mensch bin und viele Gefühle von Menschen aufnehme. Wenn man manchmal an düsteren Dingen arbeitet, kann es einem im Gedächtnis bleiben, und danach mit jemandem zu reden, der wirklich nett ist, ist eine wirklich gute Möglichkeit, weiterzumachen. Meine Therapeutin ist eine sehr nette Frau. Dakota Johnson via jeuxvideo.com

Johnson war nach den Dreharbeiten also nicht traumatisiert, trotzdem suchte sie sich professionelle Hilfe in Form einer Therapie, um die starken Gefühle zu verarbeiten.

Suspiria kam bei den Kritikern übrigens gemischt an. Auf Rotten Tomatoes hält der Film eine Kritikerwertung von 65 %.

Ob euch das Remake oder das deutlich comic-artigere Original besser gefällt, ist wohl Geschmackssache. Beide sind auf ihre Art unheimlich und sehr stimmungsvoll inszeniert. Habt ihr einen der beiden Filme gesehen, oder sogar beide? Welcher gefällt euch besser? Schreibt es uns doch in die Kommentare! Falls ihr auf der Suche nach Horror-Empfehlungen seid, schaut doch auf MeinMMO vorbei – etwa bei einer Liste mit 5 WTF-Filmen.