Die neue Hit-Serie auf Netflix macht die beste Einstiegs-Szene eines Horrorfilms noch besser

Vor 20 Jahren haben sich MeinMMO-Autor Schuhmann die ersten Minuten eines Horror-Films nachhaltig ins Gedächtnis gebrannt: Die legendäre „Kabel“-Szene aus dem Film „Ghost Ship“ (2002) geht vielen Horror-Fans seit 20 Jahren nicht mehr aus dem Kopf. Ausgerechnet in der neuen Nummer-Eins-Serie auf Netflix „3 Boy Problem“ erlebt die Szene jetzt ein Revival.

Der Text enthält Spoiler zur Folge 5 von “3 Body Problem”.

Was ist das für eine Szene? Ghost Shop (FSK 18) ist wirklich kein guter Film, aber die Einstiegsszene ist auch 22 Jahre später noch eine der besten im Horror-Genre und hat sich mir ins Bewusstsein eingebrannt:

Die Szene ist als „Ghost Ship Wire Scene“ bekannt

Auf dem Deck eines Kreuzfahrschaft tanzen Passagiere und Crew, alle haben ihre beste Kleidung an

Da löst sich ein straff gespanntes Stahl-Seil und teilt die Körperhälften der Tänzer entzwei, die sekundenlang entsetzt auf ihren eigenen Tod starren

Bei der neuen Netflix-Serie “3 Body Problem” rechnet man nach 3 Stunden Wissenschafts-Thriller eigentlich nicht mit so einer Szene:

Szene gilt als “bester Einstieg in einen Horrorfilm”

Warum ist die Szene so berühmt? Diese Szene stammt zwar aus einem ansonsten nicht weiter erwähnenswerten Film, ist aber in die Filmgeschichte und ins popkulturelle Bewusstsein eingedrungen, weil man eine derartige Szene vorher noch nicht kannte. Die Vorstellung bei so einem “Frek Accident” (verrückten Unfall) zu sterben, ist grausam, aber irgendwie noch realistisch.

Der fassungslose Blick der Opfer auf ihren eigenen Körper hat in den Köpfen der Zuschauer einen düsteren Nachhall.

Die Szene wird immer wieder als „der beste Einstieg in einen Horrorfilm“ beschrieben (via reddit– Warnung, der Videoausschnitt ist für viele schwer zu ertragen).

Variante der Szene taucht jetzt bei Netflix auf

So geht die Szene noch besser: Die neue Nummer 1 Serie auf Netflix heißt „3 Body Problem“. Hier gibt es in der 5. Episode eine lange Szene, die einen Höhepunkt in der Story von “3 Body Problem” darstellt. Die Handlung läuft auf diese Szene hinaus, sie wird lange vorbereitet und nimmt einen wichtigen Platz im Spannungsbogen der Serie ein.

Ein großes Schiff, die „Judgement Day“, fährt den Panorama-Kanal entlang. An Bord sind Wissenschaftler, ein Öl-Milliardär, Helfershelfer, aber auch Kinder.

Die Gegner des Schiffs haben in tagelanger Vorbereitung und mit viel Aufwand Nanofasern unter Wasser gespannt. Die Fasern zerschneiden das Schiff und alles, was darauf ist, während sich das Schiff den Kanal entlang bewegt und weder stoppen noch ausweichen kann.

Die “Judgement Day.”

Szene ist besonders fies und zynisch

Warum ist die Szene sogar noch besser? Im Gegensatz zur „Ghost Ship“-Szene, wo alles sofort passiert, sieht man hier die schneidende Wirkung der Nanofasern langsam kommen:

hier löst sich kein Drahtseil, zerschneidet sofort alles und die Opfer schauen auf ihre Körper

hier bewegt sich das Schiff durch die Nanofasern bewegt und wird dabei langsam zerteilt.

In 3 Body Problem schneidet das Seil nicht einmal durch, sondern die Leute sehen es kommen.

Die vielleicht zynischste und gemeinste Bilderfolge ist es, wenn die Nanofasern eine Reihe von Papierfiguren zerschneiden, die Kinder gebastelt und an eine Wand gehängt haben: Der Tod nähert sich sichtbar und es ist visuell beeindruckend.

Ist die Szene genauso blutig wie im Horrorfilm? Nein, nicht ganz. 3 Body Problem ist „ab 16“ – aber diese eine Szene sticht aus dem Rest der Serie als besonders blutig und schockierend heraus und ist in ihrer Wirkung vielleicht deshalb noch härter, weil man sie nicht kommen sieht.

Hier begegnet einem die Szene nicht in einem Horrorfilm, in dem man mit ihr rechnet, sondern ist der Mittelteil einer Serie, in der sonst vor allem über Wissenschaft geredet und düster vor sich hin gebrütet wird. Zwar hat 3 Body Problem schon seine Spannungsmomente und “irre Szenen”, aber die Schiffs-Szene sticht doch deutlich heraus.

Auch die Wissenschaftlerin, die für die Nanofasern verantwortlich ist, nimmt das nachhaltig mit.

Fies: “Bei der Tatortsbegehung” sieht sie einen Kinderschuh mit einem abgetrennten Füßchen darin, das hat ihr wohl den Rest gegeben.

Szene traumatisiert erfolgreich die nächste Generation

Wie wirkt sie? Wie bei „Ghost Ship“ gibt es auch über die „Ship“-Szene in 3 Body Problem bereits zahlreiche Threads in den sozialen Medien, in denen Leute diese Szene als diese Schiffs-Szene diskutieren.

Sieht so aus, als wäre es den Machern gelungen, der nächsten Generation den Gedanken vom plötzlichen Lebensende durch Zerteilen in den Kopf zu pflanzen.

Mehr zu starken Serien auf Netflix: Neue Serie auf Netflix entpuppt sich als SF-Thriller, der euch das Gefühl gibt, verdammt clever zu sein