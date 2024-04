Netflix zeigt neuen Film-Trailer mit Jennifer Lopez, aber alle denken nur „Titanfall“

Netflix stellt in einem Trailer den neuen Sci-Fi-Actionfilm vor, den ihr im Mai über den Streamingdienst gucken könnt. Der Trailer sorgt bei den Zuschauern allerdings nicht für viel Vorfreude und erinnert außerdem an ein bekanntes Videospiel.

Um welchen Film geht es hier? Atlas heißt der neue Sci-Fi-Actionfilm auf Netflix, der ab dem 24. Mai 2024 auf Netflix laufen soll. In der Story spielt die künstliche Intelligenz eine große Rolle. Ein KI-Soldat ist sich sicher, die Lösung für alle Kriege auf der Welt gefunden zu haben. Seine Lösung: Die Menschheit muss einfach vernichtet werden.

Um diesen Plan zu verhindern, wird die brillante, aber schüchterne Datenanalystin Atlas Shepherd (gespielt von Jennifer Lopez) beauftragt, den abtrünnigen Roboter auszuschalten. Der Plan verläuft allerdings nicht so wie erhofft und bald wird ihre einzige Hoffnung, die Mission noch zu erfüllen, einer anderen KI zu vertrauen.

Die Regie führt Brad Peyton, den man von San Andreas oder Rampage – Big meets Bigger kennt und der damit schon mal gezeigt hat, dass er spektakuläre Action und jede Menge Effekte beherrscht. Für das Drehbuch sind Aron Eli Coleite (Star Trek: Discovery) und Leo Sardarian (Start-Up) verantwortlich.

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen auf den Film fallen tatsächlich relativ unterschiedlich aus. Wirklich große Vorfreude findet man aber bei den wenigsten Zuschauern. Stattdessen findet man sowohl unter dem Trailer auf YouTube als auch auf Reddit einige User, die schreiben, dass es jetzt nicht super schlecht aussieht, aber dass man abwarten müsse, wie die Story so ist.

Viele User ziehen aber vor allem den Vergleich zu einem beliebten Mech-Shooter. Der Titel „Titanfall“ fällt in vielen Kommentaren. Vor allem die gezeigten Roboter im Trailer erinnern einfach viele an die Mechs aus dem Shooter. „Ich bin mir zu 70 % sicher, dass das ein abgelehntes Titanfall Skript ist“, schreibt ein User in seinem Kommentar auf Reddit. Auf YouTube schreibt ein User, dass ihm keiner erzählen könne, die Macher hätten kein Titanfall gespielt.

Einfach ein abgelehntes Titanfall Skript?

Auch ein anderer User stellt sich die Frage, ob die Macher ein Titanfall Skript hatten, dass nicht abgenommen wurde und jetzt haben sie es einfach gerade genug verändert, um im Nachhinein nicht verklagt zu werden.

Welche Kritik gibt es? Der Vergleich zu dem Shooter ist von den meisten Usern vermutlich nicht mal als große Kritik gemeint, sondern lediglich als Feststellung. Trotzdem liest man in den Kommentaren auch einige negative Meinungen.

Vor allem die Besetzung durch Jennifer Lopez scheint viele User nicht gerade zu begeistern. Viele finden, dass sie einfach eine bessere Sängerin als Schauspielerin sei. Wieder andere finden, dass sie als Schauspielerin eben nicht in ein solches Genre passt. Für einige User scheint dies schon Grund genug zu sein, dem Film keine weitere Chance zu geben.

Der User @berhunt schreibt in seinem Kommentar auf YouTube: „Ist das ein ernstgemeinter Trailer? Selten so etwas Übles gesehen. J.Lo ist in jeder Szene nicht überzeugend und das CGI ist unterirdisch“.

Dass es wenigstens besser aussieht als Rebel Moon, schreibt ein weiterer User in seinem Kommentar. Dieser Netflix-Film steht aktuell ebenfalls nicht sehr gut dar: Der neue SF-Film auf Netflix wird von der Kritik zerrissen – Soll miese Idee recycelt haben