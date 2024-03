Bald startet eine große Sci-Fi-Serie von den Machern von Game of Thrones – Der finale Trailer bereitet Gänsehaut

In wenigen Tagen wird auf Netflix mit 3 Body Problem eine gewaltige Sci-Fi-Serie von den „Game of Thrones“-Machern an den Start gehen. Heute erschien der finale Trailer und begeisterte die Community.

Was ist 3 Body Problem für eine Serie? Die Netflix-Produktion basiert auf der bekannten chinesischen Buch-Trilogie The Three-Body-Problem von Cixin Liu und wird von den beiden „Game of Thrones“-Machern David Benioff und D.B. Weiss adaptiert.

Bei 3 Body Problem handelt es sich außerdem um die bisher aufwendigste Netflix-Serie, die mit einem gigantischen Budget von 200-Millionen-Euro auftrumpft, wie ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen könnt.

Hier seht ihr den finalen Trailer der Netflix-Serie auf Deutsch:

Wie reagiert die Community auf den Trailer? Auf Youtube findet man zahlreiche positive Nutzerkommentare, die den Trailer loben.

Dabei wird nicht nur der Ausblick auf die Serie positiv bewertet, sondern vor allem der Trailer als Gesamtpaket: mit einem Editing, das noch nicht zu viel vom Plot verrät und einer passenden Hintergrundmusik, die eine packende Atmosphäre schafft.

Daneben hoffen mehrere User, dass die beiden „Game of Thrones“-Macher, die hinter der Serie stecken, nach dem polarisierenden Serienfinale in der kommenden Serie wieder ordentlich abliefern können. Jedoch sei der Trailer bereits vielversprechend.

Hier haben wir euch einige Kommentare gesammelt:

@brycewinningham2791: „So schneidet man einen Trailer. Kein Verraten der Handlung, nur Faszination. Ich habe Gänsehaut.“

@jesserobkin: „Vielleicht ist es naiv, aber ich bin zuversichtlich, dass D&D es diesmal schaffen wird, da sie die ganze Zeit nur bereits existierende Texte adaptieren werden. GOT ist nur so stark abgestürzt, als ihnen das Ausgangsmaterial ausging.“

@spoismael: „Der bisher beste Trailer im Jahr 2024.“

@DressedRunner: „Seufz, es wird Zeit, ihn [den Trailer] tausendmal zu wiederholen, bis die Serie veröffentlicht wird.“

@kelloggsflakes2286: „Dieser Soundtrack ist genau die Art, die ich beim Lesen der Trilogie gehört habe.“

Worum geht es in 3 Body Problem? Die Menschheit hat Kontakt zu Aliens auf dem Planeten Trisolaris aufgenommen. Doch dann will die außerirdische Lebensform den blauen Planeten einnehmen, um ihren eigenen unwirtlichen Planeten hinter sich lassen zu können – ein Konflikt entsteht.

Wann startet 3 Body Problem: Ab dem 21. März 2024 wird die Serie auf Netflix verfügbar sein und insgesamt 8 Folgen umfassen.

