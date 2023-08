Die 11 besten Sci-Fi-Serien laut IMDb

Die besten Sci-Fi-Serien haben wir euch hier in einer Liste gesammelt. 11 Serien stellen wir euch vor, die aufgrund ihrer Wertungen auf IMDb zu unseren Top-Titeln gehören.

Was sind das für Serien? Die Auswahl der Titel wurde anhand ihrer positiven Wertungen und ihrer großen Popularität begründet. Das haben wir mit einer redaktionellen Auswahl ergänzt.

Nach welchem Kriterium wurde ausgewählt? Folgende Faktoren waren uns bei der Auswahl der Serien wichtig:

die User-Wertungen auf IMDb sind mindestens gut bis sehr gut ausgefallen

die Serien wurden von der Redaktion als Empfehlungen ausgewählt

Mögt ihr auch das Genre Fantasy? Das sind die 7 besten Fantasy-Serien aller Zeiten via IMDb

1. Black Mirror

Die Serie Black Mirror erzählt in jeder Folge eine eigene, abgeschlossene Geschichte, die dystopischen Zukunftsszenarien und -Themen behandelt. Dabei zweigt sie oftmals düstere und moralisch schwierige Aspekte des technologischen Fortschritts.

Black Mirror wirft einen kritischen Blick in die Zukunft und zeigt manchmal schockierend nahe an der Realität, die dunklen Seiten der Technik.

So wird etwa in der Folge Nosedive (Staffel 3, Episode 1) eine Welt gezeigt, in der die soziale Position einer Person in der Gesellschaft durch die Likes und Bewertungen anderer User abhängt. Das erinnert an die heutigen sozialen Plattformen, bei denen Follower-Anzahl oder die Verifizierung durch einen blauen Haken ein Statussymbol für viele darstellt.

Das sagen die IMDb-Wertungen: 8,7 Sterne bekam die Serie durchschnittlich von den 607.429 Nutzern auf IMDb.

Fun Fact: Der Serientitel Black Mirror bezieht sich auf die Spiegelung eines ausgeschalteten Bildschirms, der quasi ein schwarzer Spiegel ist (via YouTube).

Hier bei unseren Kollegen von Moviepilot findet ihr eine Übersicht über die besten und schlechtesten Folgen von Black Mirror.

2. Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert

Star Trek: The Next Generation wurde von 1987 bis 1994 ausgestrahlt und dreht sich um die Abenteuer des Raumschiff Enterprise unter Captain Picard. Sie steht stellvertretend in unserer Liste für die vielen gut bewerteten Star-Trek-Serien, die es sich lohnt, anzuschauen.

Wer zum Beispiel eher in die neueren Star-Trek-Verfilmungen reinschauen möchte, der sollte sich Star Trek: Strange New Worlds (2022) genauer ansehen.

Star Trek: The Next Generation begeistert vor allem durch seine komplexen Figuren, die mit ihren jeweils individuellen Hintergründen und Eigenschaften Vielfalt in die Crew bringen und inzwischen als ikonische Figuren in der Popkultur gelten.

So ist etwa Captain Picard der intellektuelle Anführer der Gruppe, der viel Wert auf Moralität legt und großer Shakespeare-Fan ist, während Lieutenant Commander Data als Android versucht, die Menschen und ihre Emotionen besser zu verstehen.

Daneben punktet auch die Art und Weise, wie Star Trek die verschiedenen fremden Planeten und spacigen Technologien spannend umsetzt und damit ein positives Bild von der Zukunft abzeichnet.

Das sagen die IMDb-Wertungen: 8,7 Sterne bekommt die Serie von 129.863 IMDb-Nutzern.

Fun Fact: Sir Patrick Stewart spielte nur in Star Trek mit, weil er dachte, es wird ein übler Flop.