5 koreanische Serien mit fiesen Charakteren, die euch wirklich Angst machen können

Auf den verschiedenen Streaming-Diensten findet man immer mehr koreanische Serien und Filme. In dieser Liste haben wir für euch fünf Serien aufgeführt, die ihr gucken könnt, wenn ihr auf so richtig verrückte Charaktere steht.

Was sind das für Serien? Da es sich hier um eine Liste handelt, in der ihr Serien mit ziemlichen Psycho-Charakteren findet, können wir auch direkt sagen, dass auch einige blutige Szenen und schwierige Themen auf euch warten werden. Wenn dies nichts für euch ist, dann sind die nachfolgenden Serien vermutlich auch nicht für euch gemacht.

Death’s Game

Erscheinungsjahr: 2024, Spiellänge: 1 Staffel (8 Episoden), Streaming-Dienst: Amazon Prime 2024,1 Staffel (8 Episoden),

Death’s Game basiert auf dem gleichnamigen Webtoon und verfolgt die Geschichte von Choi Yee Jae . Der junge Mann versucht sich, nachdem er sieben Jahre lang keinen Job gefunden hatte, das Leben zu nehmen. Der Tod selbst hält aber nichts, von dessen Einstellung zum Sterben und entscheidet sich Yee Jae mit einem Spiel zu bestrafen.

Dieser erwacht nun in 12 verschiedenen Leben neu, muss in diesen aber auch 12 Mal aufs neue sterben, um am Ende in der Hölle zu landen. Irgendwann entdeckt er, dass er noch eine Chance in seinem wahren Leben bekommen könnte, wenn er einen dieser 12 Versuche überlebt.

Da Yee Jae gleich mehrmals sterben soll, ist es nicht verwunderlich, dass er irgendwann auch auf einen gnadenlosen Serien-Killer trifft, der nicht einmal vor der eigenen Familie haltmacht.

Vincenzo

Erscheinungsjahr: 2021, Spiellänge: 1 Staffel (20 Episoden), Streaming-Dienst: Netflix 2021,1 Staffel (20 Episoden),

Park Joo Hyung kam im Alter von 8 Jahren nach Italien, wo er von einem Mafia-Oberhaupt adoptiert und in Vincenzo Cassano umbenannt wurde. Später wurde er Anwalt und Berater der Mafia. Nach dem Tod seines Adoptivvaters versucht dessen leiblicher Sohn Vincenzo zu töten. Aus diesem Grund flieht dieser zurück nach Seoul in Südkorea.

Zurück in seinem Geburtsland kommt er mit der Anwältin Hong Cha Young in Kontakt, die alles tun würde, um einen Fall zu gewinnen. Außerdem macht Vincenzo es sich zur Aufgabe, einem skrupellosen Konzern eine Lektion zu erteilen.

Einer der Gegenspieler von Vincenzo entpuppt sich dabei als ein berechnender, narzisstischer und sadistischer Psychopath, der am Anfang nicht das zu sein scheint, was man vermutet.

Strangers from Hell

Erscheinungsjahr: 2019, Spiellänge: 1 Staffel (10 Episoden), Streaming-Dienst: Disney+ 2019,1 Staffel (10 Episoden),

Strangers from Hell basiert auf einem gleichnamigen Webtoon. Die Geschichte verfolgt den jungen Krimi-Autoren Yoon Jong Woo, der in einen düsteren Wohnkomplex in der Großstadt Seoul zieht, nachdem er sein Leben lang in einer Kleinstadt gewohnt hatte.

Aus Mangel an Geld muss sich Jong Woo dazu entscheiden, in einem günstigen Wohnkomplex unterzukommen, bei dem sich die verschiedenen Parteien Küche und Badezimmer teilen müssen. Schnell wird klar, dass er dort viele unheimliche und zwielichtige neue Nachbarn hat, weshalb der junge Mann sich zunehmend unwohler fühlt.

Einer seiner neuen Nachbarn ist ein alleinstehender Zahnarzt, der schon von Anfang an einen recht verstörenden Eindruck hinterlässt.