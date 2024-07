Beliebte Horror-Serie auf Netflix ließ Fans 3 Jahre lang warten, bringt jetzt direkt 2 ganze Staffeln in einem Jahr

In der finalen Staffel könnten auch noch einige ungeklärte Fragen beantwortet werden. Unter anderem, was es mit einem Kind auf sich hat, das andere Menschen in Monster verwandeln und diese dann kontrollieren kann. Wenn ihr die letzte Staffel von Sweet Home durch habt, könnt ihr hier die nächste Serie für eure Watchlist finden: 5 koreanische Serien für jeden Action-Fan

In der dritten und finalen Staffel soll dann die Grenze zwischen Menschen und Monstern noch mehr verschwimmen. Denn ein Stützpunkt für Überlebende hat neue Regeln aufgestellt. Hier werden Menschen mit Symptomen begnadigt und dürfen sich völlig frei bewegen. Ebenfalls erwartet euch in Staffel drei die Geburt einer völlig neuen Spezies.

Überall verwandeln sich Menschen in Monster, welche die unterschiedlichen menschlichen Begierden darstellen sollen. Damit sitzen sie Bewohner des Wohnkomplexes fest und stehen vor einem neuen Überlebenskampf. In der zweiten Staffel haben sich diese Monster immer weiter ausgebreitet und drohen, die ganze Menschheit auszurotten.

