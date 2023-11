„War für mich ein absoluter Überraschungshit“ – Im Dezember startet die zweite Staffel einer beliebten Horror-Serie auf Netflix

Auf Netflix startet am 01. Dezember 2023 die zweite Staffel einer beliebten Horror-Serie, welche auf dem gleichnamigen Webcomic basiert. Worauf Fans sich in der neuen Staffel freuen können, zeigt ein aktueller Trailer.

Was ist Sweet Home? Sweet Home ist eine südkoreanische Horror-Serie, welche im Dezember 2020 auf Netflix erschien und für viele Zuschauer zu einem Überraschungshit wurde.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Webcomic und begleitet den schüchternen Schüler Cha Hyun Soo, welcher nach dem tragischen Verlust seiner Familie in eine alte Wohnanlage zieht. Kurz darauf verwandeln sich Menschen überall auf der Welt in Monster und die Bewohner der Wohnanlage sitzen in der Falle.

Diese Monster repräsentieren menschliche Begierden in verschiedenen und verfremdeten Formen. In der zweiten Staffel drohen diese Wesen nun die ganze Menschheit auszurotten.

Den Trailer zur zweiten Staffel haben wir hier für euch eingebunden:

Was euch in Staffel 2 erwartet: In der zweiten Staffel haben sich die Monster ausgebreitet und damit ist die Welt in den Ausnahmezustand gefallen.

Die überlebenden Menschen stehen im Kampf gegen die Monster und lassen sich von ihren Ängsten leiten. So werden kranke Menschen kaltherzig erschossen aus Angst, sie könnten sich in eines der Monster verwandeln.

Dabei scheint die neue Staffel weiterhin den Protagonisten der ersten Staffel zu begleiten. Im Trailer seht ihr Cha Hyun Soo, wie er einen anderen Mann fragt, ob man durch ihn tatsächlich eine Impfung finden könnte. In der neuen Staffel könnte er also eine ziemlich große Rolle zur Rettung der Menschheit spielen.

Vor allem verspricht der Trailer jede Menge Action im Kampf gegen die Monster. Dabei scheinen die Grenzen zwischen Menschen und Monstern immer mehr zu verschwimmen.

Wie sind die Reaktionen? Nachdem die erste Staffel auf Netflix ziemlich gut angekommen war, wundert es nicht, dass die Reaktionen unter dem Trailer (via YouTube) sehr positiv sind.

Einige der Reaktionen haben wir hier für euch zusammengetragen:

ThomFly schreibt: „Staffel 1 war für mich ein absoluter Überraschungshit! Ich freue mich so sehr auf die 2. Staffel!“

reneschroter3156 schreibt: „Ich warte, ich warte, sah immer bei Neflix in den News Bereich, aber ENDLICH kommt es. Der Trailer ist der Hammer … besser als manch so eine Resident Evil Verfilmung.“

Jana_LeFluff schreibt: „Juhuu, ich freue mich schon, hab schon gespannt gewartet. Jetzt wird nochmal die erste Staffel geschaut“

