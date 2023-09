5 koreanische Serien für jeden Action-Fan

In Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Netflix entstanden in den letzten Jahren viele erfolgreiche K-Dramen, also koreanische Serien. Vielleicht findet ihr in diesem Beitrag eure nächste actionreiche Serie für eure Watchlist.

Die koreanische Filmindustrie wurde in den letzten Jahren immer bekannter und beliebter. Damit stiegen die Zahlen der K-Filme und K-Dramen auf den deutschen Streamingdiensten enorm an. Besonders beliebte Genres sind dabei Romanzen und Action-Serien.

Auf Zweiteres wollen wir in der folgenden Liste genauer eingehen und euch fünf actionreiche Serien vorstellen, die es wert sind gesehen zu werden.

Beim Erstellen der Liste haben wir darauf geachtet, dass die Serien in Deutschland als Stream zur Verfügung stehen. Außerdem befassen sich die Serien mit vielen verschiedenen Themen, sodass sicher für jeden Action-Fan etwas Passendes dabei sein sollte.

D.P.

2021 / 2 Staffeln / ab 16 Jahren / Netflix

D.P. ist eine Adaption des Webtoons D.P.: Dog Days von Kim Bo-tong.

Der Militärdienst ist in Südkorea Pflicht für alle jungen Männer zwischen 18 und 28 Jahren. Die Serie erzählt die Geschichte vom jungen Südkoreaner An Jun Ho (Jung Hae In), der seinen Militärdienst antritt. Im Rahmen seiner Ausbildung wird er der Militärpolizei zugeteilt und landet letztlich in der Sondereinheit D.P., was für Deserter Pursuit steht.

Seine neue Einheit ist dafür zuständig, Deserteure einzufangen und zurückzuführen. Jun Ho findet sich dadurch immer wieder in komplizierten und vor allem verwirrenden Situationen wieder. Denn um die Deserteuere zu finden, erforscht die Sondereinheit ihre persönlichen Geschichten, Hintergründe und Motive.

Dabei enthüllt Jun Ho die schmerzliche Realität hinter der Wehrpflichterfüllung.

Bloodhounds

2023 / 1 Staffel / ab 16 Jahren / Netflix

Bloodhounds ist die Adaption des gleichnamigen Webtoons von Jeong Chan.

Die Serie verfolgt die Geschichte der zwei besten Freunde Kim Gun Woo (Woo Do Hwan) und Hong Woo Jin (Lee Sang Yi), welche sich bei einem Boxtunier kennenlernten und nach einem spannenden Kampf gegeneinander letztlich anfreundeten.

Gun Woo gilt als talentierter Boxer mit großen Ambitionen. Als er erfährt, dass seine Mutter bei einem skrupellosen Kredithai, der die Verzweiflung seiner Kreditnehmer ausnutzt, hoch verschuldet ist, beschließt er zu helfen. Seine Boxkarriere muss er dafür hinten anstellen.

Entschlossen, ihm zu helfen, stellt ihm sein bester Freund ein paar einflussreiche Leute vor. Darunter auch Herrn Choi (Heo Joon Ho), ehemals selbst skrupellos, doch jetzt ein gutherziger Kreditgeber. Gemeinsam beschließen sie, gegen den Kredithai vorzugehen. Dieser verfolgt zur gleichen Zeit jedoch seinen ganz eigenen Plan.

Kingdom

2019 / 2 Staffeln / ab 16 Jahren / Netflix

Kingdom basiert auf dem Manhwa „Das Land der Götter“, einem koreanischen Manga von Kim Eun Hee.

Seit einigen Tagen wurde der König nicht mehr gesehen und dies sorgt im Land für Gerüchte. Der königliche Hof versucht die Gerüchte zum Tod des Königs zu unterdrücken. Gleichzeitig steht der Hof vor der großen Frage der Thronfolge.

Noch ist Kronprinz Chan (Ju Ji Hoon) der rechtmäßige Nachfolger für den Thron. Ändern könnte sich dies nur, wenn die Königin (Kim Hye Jun) einen eigenen Sohn gebärt. Chan, selbst aus einer Affäre entstanden, hätte damit kein Anrecht mehr auf den Thron.

Über die Gerüchte zum Tod seines Vaters besorgt, schleicht Chan sich in den Palast, denn die Königin weigert sich ihn hereinzulassen. Im für den König abgetrennten Bereich bemerkt der Kronprinz einen fauligen Geruch und ein Wesen, dass er nicht richtig erkennen kann, aber Geräusche wie ein Tier macht. Seinen Vater findet er nicht, denn dieser habe den Palast verlassen, wie im mitgeteilt wird.

Während der Probleme am Hof fällt zeitgleich ein Dorf einer Epidemie zum Opfer, welche alle Bewohner in blutrünstige Kreaturen verwandelt.

My Name

2021 / 1 Staffel / ab 16 Jahren / Netflix

My Name ist eine Thrillerserie und erzählt die Geschichte der jungen Frau Yoon Ji Woo, welche nach dem Tod ihres Vaters auf Rache sinnt.

Nach dem unerwarteten Verlust und durch den Drang nach Rache wendet sich Ji Woo verzweifelt an, den besten Freund ihres Vaters, Choi Mu Jin (Park Hee Soon). Dieser ist der Drogenboss einer Bande namens Dongcheonpa.

Um den wahren Grund für den Tod ihres Vaters aufzudecken, tritt die junge Frau mithilfe ihres Bosses der Polizei bei und wird so kurzerhand zum Maulwurf seiner Drogenbande.

Zwar frisch bei der Polizei, wird Ji Woo unter dem Namen Oh Hye Jin bekannt und bald dem Drogendezernat zugeteilt und ermittelt dort unter Jeon Pil Do (Ahn Bo Hyun). Ihr neuer Ermittlerkollege kann die junge Frau zu Beginn nicht sonderlich leiden, da sie ihm einen Einsatz vermasselt, der sechs Monate lang in der Vorbereitung steckte.

Unheimliche Gegner

2020 / 2 Staffeln / ab 16 Jahren / Netflix

Dieser Mysterie-Thriller basiert auf einem beliebten Webtoon.

Unheimliche Gegner begleiten die Geschichte von dem 18-jährigen So Mun (Jo Byeong Gyu), der nach einem seltsamen Ereignis plötzlich eine wichtige Aufgabe hat.

Eines Tages wird der junge Mann von einem Lichtblitz getroffen und wird somit zum Wirt für einen gefallenen Counter . Was genau es mit den diesen auf sich hat, erfährt er kurz darauf von drei Leuten, die am Tag einen kleinen Nudelimbiss führen, aber bei Nacht zu Dämonenjägern – den sogenannten Countern oder Seelenzählern – werden.

Auch So Mun zählt jetzt zu den Dämonenjägern und muss sein Leben kurzerhand umkrempeln. Nachts geht er mit seinen drei neuen Kollegen auf Dämonenjagd. Dafür hauen sie, mit ihren übernatürlichen Kräften, den Geistern ordentlich eine rein.

Nachdem sie auf einen Geist mit ungeahnten Kräften stoßen, wittern die Seelenzähler ebenfalls eine politische Verschwörung, die Folgen für das ganze Land haben könnte.

