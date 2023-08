Großes Unternehmen hinter einer der erfolgreichsten Bands will nun im Gaming mitmischen – Arbeitet an eigenem MMORPG

Hybe gehört zu den führenden Entertainment-Unternehmen aus Südkorea und feiert mit Artists wie BTS in der Musikindustrie großen Erfolg. Nun wagen sie mit Ihrer Tochtergesellschaft Hybe IM in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Flint den Sprung in die Gaming-Branche und präsentieren ihr erstes Mobile-MMORPG „Astra – Knights of Veda“. Der Trailer präsentiert euch ein Game, welches man definitiv auf seine Beobachtungsliste packen kann.

Worum geht es? Heraufbeschworen durch den tyrannischen König Magnus überfällt die Welt Planis eine finstere Seuche. Ein riesiger Todesbaum erwächst aus der Erde und lässt diejenigen, die sich in der Reichweite seiner Blüte befinden, ihre eigenen Verbündeten fressen oder zu grauenhaften Monstern werden.

Als auserwählter Champion der Göttin Veda stellt ihr euch gemeinsam mit anderen furchtlosen Veda-Rittern gegen dieses Unheil. Denn ihr seid die einzigen, die diese Welt wieder zur Normalität führen können.

Ob ihr euch ein Team aus 4 Helden zusammenstellt oder euch im Koop-Modus zusammen mit anderen Spielern dem Kampf stellt, bleibt euch überlassen. Doch bedenkt dabei, dass jeder Held andere Fähigkeiten mitbringt, die ihr stärken und richtig einsetzen müsst, um die Monster und Bosse zu bezwingen.

Wann erscheint es? Noch ist kein genaues Erscheinungsdatum bekannt, aber der Release ist noch für dieses Jahr geplant. Für die gamescom sind bereits weitere Neuigkeiten angekündigt.

Das Spiel wird für iOS, Android und PC erhältlich sein.

Actionreiche Kämpfe ohne Reizüberflutung

Was zeigt der Trailer? Der Trailer präsentiert vor allem den 2D-Kampfstil des Spiels und verspricht mit allem, was man bis jetzt sieht, flüssige und aufregende Kämpfe. Die Kampfszenen bieten einen guten Anteil an Effekten, ohne dabei mit Reizen zu überfluten.

Schon im Trailer wird deutlich, dass jeder Charakter einzigartige Fähigkeiten und Kampfstile hat. Von Schwert schwingenden Rittern, zu Bogenschützen und Magienutzern zeigt der Trailer alles, was ein vielversprechendes MMORPG ausmacht.

Die Charakteraufwertung scheint ihr als Spieler voll und ganz in der Hand zu haben. Wie im Trailer zu sehen, werden dafür Materialien, wie zum Beispiel verschiedene Ringe, genutzt. Ob diese als Aufwertmaterial oder als Ausrüstung eingesetzt werden, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau erkennen.

Nebenbei bekommt ihr einen kleinen Einblick in die Kooperation mit anderen Spielern und NPCs. Über eine Chatfunktion könnt ihr euch mit anderen Spielern austauschen oder einfach ein paar lustige Sticker schicken.

Im Austausch mit den NPCs stehen euch verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. Ob und wie diese Entscheidungen sich jedoch auf den Plot auswirken, lässt der Trailer nicht erkennen.

