Mobile-Gigant bringt eines der schönsten MMORPGs aufs Handy, möchte damit „MMOs wieder gut machen“

Der Publisher NetEase ist bekannt für seine MMORPGs und Smartphone-Titel. Nun bringt er das MMORPG Justice Online mit Justice Mobile auch auf mobile Endgeräte. Das sieht auf den ersten Blick auch richtig gut aus.

Was ist Justice Online? Das MMORPG läuft bereits seit einigen Jahren in Asien und sorgt dort regelmäßig für spannende News. Bekannt wurde das Spiel vor allem aufgrund seiner bombastisch hübschen Optik und seinem flüssigen Bewegungssystem.

Das MMORPG orientiert sich stark am östlichen Setting und bringt viele Elemente des Wuxia-Genres mit ein. Swords of Legends Online geht beispielsweise in eine ähnliche Richtung. Da das MMORPG dort immer wieder und langfristig Fans begeistern kann, sollte ein Release im Westen bevorstehen.

Dieser war ursprünglich angekündigt für das vierte Quartal 2022, seitdem hat man jedoch nichts mehr über einen westlichen Release gehört und erfolgt ist dieser ebenfalls nicht. Entsprechend hoch waren die Hoffnungen, auf der „NetEase Connect“, einem Event des Publishers, Neuigkeiten zu erfahren.

Was gab es Neues zu Justice? Und in der Tat gab es große News zu Justice, jedoch nicht zu einem westlichen Release. Stattdessen bringt der Publisher mit Justice Mobile das beliebte MMORPG bereits am 30. Juni auf die Smartphones. Vorerst ebenfalls aber nur in China.

Diese Version des MMORPGs wurde in einem Trailer vorgeführt, der mit den Worten “MMOs wieder gut machen” (Make MMOs great again) endet. Und tatsächlich sehen die Bilder für ein Mobile-Spiel, wie man es von Justice gewohnt ist, grafisch richtig gut aus.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Reaktion ist riesig – Über 37 Millionen Fans reservieren sich einen Platz in Justice Mobile

Wie kommt die Mobile-Version an? Bisher ziemlich gut. Laut der offiziellen Website des Spiels haben sich bisher 37.249.569 Spieler für das Smartphone-MMORPG vorangemeldet (via h.163.com, Stand 23. Mai, 12:30 Uhr). Bisher spielen durften aber nur die wenigsten.

Das ändert sich bald, denn bereits am 6. Juni startet, zumindest in China, eine offene Beta für das Game, wo die Fans es nach Herzenslust austesten dürfen. Spätestens dann klärt sich auch, was tatsächlich in dem Spiel drinsteckt.

Was ist anders in Justice Mobile? Eine komplette Liste aller Features scheint es aktuell noch nicht zu geben. Auf ihrer Website erklären die Entwickler jedoch, dass sie sich Mühe geben, die Erfahrung des echten Justice Online auch auf mobile Endgeräte zu übertragen.

Im Fokus dabei scheint das Housing zu stehen. Man kann in einem kleinen Trailer auf der Website erkennen, dass man verschiedene Häuser zur Verfügung hat, und sogar in Teilen Terraforming betreiben können wird, um seine eigene kleine „Oase“ ganz auf sich anzupassen.

Einen kleinen Ausblick auf das Gameplay liefert auch ein YouTube-Video, in dem ein Mitspieler der geschlossenen Beta einen Einblick in User-Interface und Co. verschafft. Das Video könnt ihr hier sehen:

Wann könnt ihr endlich Justice spielen?

Wann kommt die Version zu uns? Das ist bisher noch unklar, auch, ob das Justice Mobile überhaupt in den Westen kommt, ist noch nicht konkret bestätigt worden. Jedoch sprechen die Pläne von NetEase für Justice Global, also die westliche Version von Justice Online, schon dafür, auch den mobilen Ableger irgendwann zu uns zu bringen.

Wann das passiert, ist jedoch aktuell noch nicht absehbar. Wir haben bei NetEase nachgefragt und halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von Justice Mobile? Würdet ihr das MMORPG auf dem Smartphone zocken, oder wartet ihr lieber auf die westliche PC-Version von Justice Online? Habt ihr überhaupt noch Lust auf das MMORPG, oder könnt ihr euch nicht vorstellen, das Game noch zu zocken, wenn es endlich zu uns kommt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

