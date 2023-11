Ein wunderschönes MMORPG könnte bald in Europa erscheinen – Fans warten seit Jahren

Das MMORPG Justice Online ist seit 2018 in China spielbar. Das Spiel erregte vor allem durch seine wunderschöne Grafik und die actionreichen Kämpfe einiges an Aufmerksamkeit. Es gibt nun einen Hinweis, dass der Titel endlich auch in Europa erscheinen könnte.

Was ist Justice Online?

Justice Online wurde 2018 von NetEase (in Europa bekannt für Diablo Immortal) in China veröffentlicht. 2023 folgte eine Cross-Platform-Version zwischen PC und Mobile.

Das MMORPG setzt auf Raytracing und Mesh Shading

Der Charakter-Editor ist extrem detailliert und ohne Gender-Lock

Das Kampfsystem ist actionreich, dynamisch und ohne feste Targets

Es gibt tiefgreifende Geschichten, Entscheidungen und Cutscenes

Ein weiteres Feature ist das detaillierte Housing-System mit eigenen Feldern und Tierzucht

Grundlegend erinnert Justice Online an MMORPGs wie Swords of Legends Online, das bei uns im Jahr 2021 erschienen ist. Doch NetEase hat eine offene Spielwelt und abwechslungsreichere Biome kreiert, zu denen Wüsten oder Felseinöden mit Lava zählen.

Damit ihr euch einen Eindruck von der wunderschönen Grafik machen könnt, solltet ihr euch den folgenden Trailer ansehen:

Release von Justice Online bald auch in Europa

Wann kommt Justice Online zu uns? Eigentlich sollte das MMORPG schon im Jahr 2022 bei uns erscheinen. Doch bis heute warten Fans von Justice Online vergeblich auf den Release im Westen. Es gibt zwar eine Möglichkeit, den Titel in Deutschland zu spielen, doch dafür müsst ihr Chinesisch können oder etwas Zeit und Geduld mitbringen.

Jetzt gibt NetEase selbst einen Hinweis darauf, dass die Veröffentlichung im Westen naht (via reddit.com). Das Unternehmen hat einen Markenantrag für Sword of Justice vorgenommen (via trademarks.justia.com). Dabei könnte es sich um einen neuen Namen handeln, den der Entwickler und Publisher im Zuge des Releases in Europa vornimmt.

Der Antrag wurde am 1. September 2023 eingereicht. Allerdings gab es seitdem noch keine offizielle Ankündigung. Deshalb sollten wir abwarten, ob sich demnächst etwas in der Sache tut.

Es ist nicht bekannt, ob NetEase die originale PC-Version oder die Cross-Platform-Version für PC und Mobile bei uns veröffentlichen wird.

Wie finanziert sich das Spiel? Ähnlich wie Swords of Legends gibt es zu Beginn eine kostenlose Version. Doch später müsst ihr Geld zahlen, um euch dafür Spielstunden zu kaufen. Außerdem gibt es Mikrotransaktionen, bei denen Spieler Ausrüstungsgegenstände für Echtgeld kaufen können.

Es ist nicht bekannt, wie das Bezahlmodell im Westen aussehen wird.

In China hat sich ein Mann geärgert, weil ein Freund seinen Charakter für 500 Euro verkauft hat – dabei hatte er 1,3 Millionen Euro in den Charakter gebuttert:

Chinese steckt 1,3 Mio € in MMORPG-Char – Freund verkauft ihn für 500€