Bald erscheint auf Netflix ein Katastrophen-Thriller mit 3 Stars, in dem ein Cyberangriff zur Apokalypse führt

Anfang Dezember 2023 erscheint auf Netflix der Katastrophen-Film „Leave The World Behind“, bei dem ein gewaltiger Stromausfall die Welt ins Chaos stürzt. Im Cast befinden sich einige bekannte Hollywood-Schauspieler.

Auf Netflix könnt ihr euch mit Leave the World Behind bald die Verfilmung eines Katastrophen-Bestsellers ansehen. Dabei trumpft der Thriller mit einem hochkarätigen Star-Cast auf.

Mit dabei sind:

Julia Roberts (Pretty Woman, Erin Brockovich)

Ethan Hawke (Gattaca, Sinister)

Kevin Bacon (Hollow Man, Mystic River)

Mahershala Ali (Green Book, Moonlight)

Myha’la Herrold (Black Mirror, Bodies, Bodies Bodies)

Hier seht ihr einen Trailer zu dem Katastrophen-Thriller:

Worum geht es in Leave the World Behind? Die Eltern Amanda und Clay brauchen eine Auszeit vom stressigen Stadtleben und beschließen, gemeinsam mit ihren Kindern, Urlaub in einem Ferienhaus an der Küste von Long Island zu machen.

Doch dann stehen eines Nachts plötzlich die Besitzer des Anwesens vor der Tür und wollen Unterschlupf in dem Ferienhaus suchen, denn: In New York gab es einen großflächigen Stromausfall und sämtliche elektronische Geräte haben ihren Geist aufgegeben – auch das Internet funktioniert nicht mehr.

Ein Cyber-Angriff wird als Grund der Katastrophe bekannt gegeben. Bald betrifft der Stromausfall nicht nur New York, sondern ganz Amerika. Seltsame Dinge passieren, Chaos bricht aus und die Angst lässt einige Leute gewalttätig werden.

Der Film basiert dabei auf dem gleichnamigen Bestseller (im Deutschen heißt er: Inmitten der Nacht) von Rumaan Alam.

Als Fans der Buchvorlage, sind auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama und Ehefrau Michelle in das Projekt involviert und sind als Produzenten beteiligt, die den Film mit ihrer eigenen Produktionsfirma Higher Ground mitfinanzierten.

Wann erscheint Leave the World Behind auf Netflix? Ab dem 8. Dezember 2023 könnt ihr den Katastrophen-Thriller auf Netflix anschauen.

